Таварес забил «Тампе» в овертайме 6-го матча. Он во 2-й раз в карьере принес своей команде победу в серии плей-офф после долгого перерыва

Джон Таварес забросил победную шайбу в овертайме 6-го матча серии с «Тампой» (2:1 ОТ).

Капитан « » принес своей команде победу в серии первого раунда Кубка Стэнли над «Лайтнинг» (4-2, 2:1 ОТ).

«Лифс» вышли во 2-й раунд впервые с 2004 года. 32-летний форвард набрал 7 (4+3) очков в 6 играх серии.

Победа в этой серии стала для Тавареса второй за карьеру в НХЛ, при этом в обоих случаях именно его гол был решающим.

В 2016 году шайба Джона в ворота «Флориды» во втором овертайме принесла «Айлендерс» победу в серии первого раунда (4-2). Клуб с Лонг-Айленда тогда выиграл свою первую кубковую серию за 23 года (с 1993-го).

Всего у Тавареса стало 3 гола в овертаймах матчей плей-офф. Среди действующих игроков лучший результат у Патрика Кэйна и Кори Перри (по 5).

Рекорд НХЛ принадлежит Джо Сакику (8).