Таварес забил «Тампе» в овертайме 6-го матча. Он во 2-й раз в карьере принес своей команде победу в серии плей-офф после долгого перерыва

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Джон Таварес Хоккей

Джон Таварес забросил победную шайбу в овертайме 6-го матча серии с «Тампой» (2:1 ОТ).

Капитан «Торонто» принес своей команде победу в серии первого раунда Кубка Стэнли над «Лайтнинг» (4-2, 2:1 ОТ). 

«Лифс» вышли во 2-й раунд впервые с 2004 года. 32-летний форвард набрал 7 (4+3) очков в 6 играх серии. 

Победа в этой серии стала для Тавареса второй за карьеру в НХЛ, при этом в обоих случаях именно его гол был решающим.

В 2016 году шайба Джона в ворота «Флориды» во втором овертайме принесла «Айлендерс» победу в серии первого раунда (4-2). Клуб с Лонг-Айленда тогда выиграл свою первую кубковую серию за 23 года (с 1993-го). 

Всего у Тавареса стало 3 гола в овертаймах матчей плей-офф. Среди действующих игроков лучший результат у Патрика Кэйна и Кори Перри (по 5).

Рекорд НХЛ принадлежит Джо Сакику (8). 

6 комментариев

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DenisBu
Таварес в каком-то смысле два раза снял проклятия, хоть и не сразу. Для Айлендерс в том 2016 году это тоже была засуха по выходу во второй раунд. 23 года, если ничего не путаю.
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fedosss08
Ну уже не зря перешёл)))
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Антон Никитин
Спасибо Таваресу за 2016. Вот и в Торонто свой трюк провернул. Красавчик
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Александр Балабанов
Ответ DenisBu
Таварес в каком-то смысле два раза снял проклятия, хоть и не сразу. Для Айлендерс в том 2016 году это тоже была засуха по выходу во второй раунд. 23 года, если ничего не путаю.
Да, спасибо, подкрутил)
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