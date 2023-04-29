Лавиолетт об уходе из «Вашингтона»: «Мой контракт истекает 30 июня, и я знал, что не вернусь. Очень хочу снова тренировать, если кто-нибудь возьмет меня»

Теги Вашингтон Питер Лавиолетт НХЛ Брайан Маклеллан Хоккей

Питер Лавиолетт заявил, что сам принял решение об уходе из «Вашингтона».

«Кэпиталс» и 58-летний тренер не продлили контракт, действующий до 30 июня.

«Мой контракт истекает 30 июня, и я знал, что не вернусь в следующем сезоне. Так что я хорошо поговорил с Брайаном [Маклелланом] и сообщил ему об этом. 

Я не могу говорить за клуб или о том, что они собирались делать. Это вопрос к ним. Я могу говорить только о своих собственных мыслях.

Всякий раз, когда нам [с генменеджером] нужно было поговорить, мы разговаривали, и отношения были хорошими. Моя работа состояла в том, чтобы попытаться помочь этой команде вернуться в плей-офф, а затем добиться успеха там.

Я очень хочу снова тренировать, если кто-нибудь возьмет меня, но я даже не думал об этом [когда сообщил о своем решении]. Дело было скорее в том, что мой срок истек, мой контракт истекает, и 30 июня моя работа здесь будет закончена», – сказал Лавиолетт

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8 комментариев

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Сергей Орлов
Все, у кого есть амбиции, будут обходить стороной клуб, задача которого на ближайший годы - установление рекорда председателя "путинтим".
+10
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+3
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hhlg
Петя, спасибо и удачи в новой команде ;)
+1
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Den_Gordey_1301
«Вернуться»? Теоретически он мог бы помочь вернуться в ПО Вашикам, если бы остался на будущий сезон. Ибо они с 14-го года ПО не пропускали🤣🤣🤣
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Den_Gordey_1301
Питер Лавиолетт отсутствует как тренер Вашингтонских столиц.

Трехлетний контракт Лавиолетта истекает 30 июня, и капиталы сказали в пятницу, что они согласились на «взаимно часть пути» после не приобретения квалификации для Плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2013-14.

«Мы благодарны за лидерство Питера и посвящение нашей организации в течение прошлых трех сезонов», заявил Вашингтонский генеральный директор Брайан Маклеллан. «Питер - первоклассный человек, который представлял наш клуб с целостностью и вел нашу команду через многие трудные обстоятельства в его срок пребывания в качестве нашего главного тренера. Мы желаем ему всего лучшего продвижения».
🤣🤣🤣🤣🤣
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waleri
"Авангард" уже договорился с Хартли?
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Maxim Shumov
Ответ Сергей Орлов
Все, у кого есть амбиции, будут обходить стороной клуб, задача которого на ближайший годы - установление рекорда председателя "путинтим".
(У фанатов Саши вызвана агрессия)
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Den_Gordey_1301
Ответ Den_Gordey_1301
Питер Лавиолетт отсутствует как тренер Вашингтонских столиц. Трехлетний контракт Лавиолетта истекает 30 июня, и капиталы сказали в пятницу, что они согласились на «взаимно часть пути» после не приобретения квалификации для Плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2013-14. «Мы благодарны за лидерство Питера и посвящение нашей организации в течение прошлых трех сезонов», заявил Вашингтонский генеральный директор Брайан Маклеллан. «Питер - первоклассный человек, который представлял наш клуб с целостностью и вел нашу команду через многие трудные обстоятельства в его срок пребывания в качестве нашего главного тренера. Мы желаем ему всего лучшего продвижения». 🤣🤣🤣🤣🤣
Тем, кто играл в East Hockey Manager с русификацией посвящается.
Вашингтон был 115-78-27 в три сезона при Лавиолетте, включая 35-37-10 этих сезонов. Капиталы закончили 12 пунктов позади Флоридских Пантер для второй дикой карты в плей-офф из Восточной конференции. Они прошли отбор в плей-офф восемь последующих сезонов перед этим, включая первые два сезона Лавиолетта, но не выиграли послесезонный ряд начиная с завоевания Кубка Стэнли в 2018.

Маклеллан сказал в субботу, что первоначально запланировал не торопиться прежде, чем принять решение о том, возвратится ли Лавиолетт, но встреча с тренером в пятницу утром ускорила процесс.

«Я думаю, что он - хороший тренер. Я думаю, что он - хороший человек. Мне нравится работать с ним. Я думаю, что мы были открыты. Я предполагаю, что хотел некоторое время с игроками, хотел некоторое время со всеми вокруг. Просто получите некоторые мнения и отчасти пойдите оттуда».
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