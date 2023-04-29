Лавиолетт об уходе из «Вашингтона»: «Мой контракт истекает 30 июня, и я знал, что не вернусь. Очень хочу снова тренировать, если кто-нибудь возьмет меня»

Питер Лавиолетт заявил, что сам принял решение об уходе из «Вашингтона».

«Кэпиталс» и 58-летний тренер не продлили контракт, действующий до 30 июня.

«Мой контракт истекает 30 июня, и я знал, что не вернусь в следующем сезоне. Так что я хорошо поговорил с [Маклелланом] и сообщил ему об этом.

Я не могу говорить за клуб или о том, что они собирались делать. Это вопрос к ним. Я могу говорить только о своих собственных мыслях.

Всякий раз, когда нам [с генменеджером] нужно было поговорить, мы разговаривали, и отношения были хорошими. Моя работа состояла в том, чтобы попытаться помочь этой команде вернуться в плей-офф, а затем добиться успеха там.

Я очень хочу снова тренировать, если кто-нибудь возьмет меня, но я даже не думал об этом [когда сообщил о своем решении]. Дело было скорее в том, что мой срок истек, мой контракт истекает, и 30 июня моя работа здесь будет закончена», – сказал .