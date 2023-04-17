Маклеллан о Уилсоне: «Хотел бы, чтобы Том завершил карьеру в «Вашингтоне». Сделаем все возможное, чтобы подписать его»

Генменеджер «Вашингтона» хочет, чтобы Том Уилсон остался в команде до конца карьеры.

Срок соглашения нападающего с «Кэпиталс» рассчитан до конца сезона-2023/24.

Продлить контракт можно будет начиная с 1 июля 2023 года.

В минувшем регулярном чемпионате набрал 22 (13+9) очка в 33 играх.

«Я бы хотел, чтобы Том завершил карьеру в « ».

Он важная часть нашей культуры, нашей группы. Он постоянно становился лучше на протяжении многих лет.

Мы сделаем все возможное, чтобы подписать его», – сказал .