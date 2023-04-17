Маклеллан о Уилсоне: «Хотел бы, чтобы Том завершил карьеру в «Вашингтоне». Сделаем все возможное, чтобы подписать его»

Теги Вашингтон НХЛ Том Уилсон Брайан Маклеллан Хоккей

Генменеджер «Вашингтона» хочет, чтобы Том Уилсон остался в команде до конца карьеры.

Срок соглашения нападающего с «Кэпиталс» рассчитан до конца сезона-2023/24.

Продлить контракт можно будет начиная с 1 июля 2023 года.

В минувшем регулярном чемпионате Уилсон набрал 22 (13+9) очка в 33 играх.

«Я бы хотел, чтобы Том завершил карьеру в «Вашингтоне».

Он важная часть нашей культуры, нашей группы. Он постоянно становился лучше на протяжении многих лет.

Мы сделаем все возможное, чтобы подписать его», – сказал Брайан Маклеллан.

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7 комментариев

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Kuznechkin
За Тома всенепременно!
Брайн что то равновато собрался переподписывать за год до истечения срока.
Посмотрим чем закончится июнь, кого подпишут, кого обменяют
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NACfoRekcuF
Хочется верить что Томмиган еще не раз продемонстрирует шикарный, непревзойденный номер с полотером.
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