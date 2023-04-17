Маклеллан о Уилсоне: «Хотел бы, чтобы Том завершил карьеру в «Вашингтоне». Сделаем все возможное, чтобы подписать его»
Генменеджер «Вашингтона» хочет, чтобы Том Уилсон остался в команде до конца карьеры.
Срок соглашения нападающего с «Кэпиталс» рассчитан до конца сезона-2023/24.
Продлить контракт можно будет начиная с 1 июля 2023 года.
В минувшем регулярном чемпионате Уилсон набрал 22 (13+9) очка в 33 играх.
«Я бы хотел, чтобы Том завершил карьеру в «Вашингтоне».
Он важная часть нашей культуры, нашей группы. Он постоянно становился лучше на протяжении многих лет.
Мы сделаем все возможное, чтобы подписать его», – сказал Брайан Маклеллан.
Брайн что то равновато собрался переподписывать за год до истечения срока.
Посмотрим чем закончится июнь, кого подпишут, кого обменяют