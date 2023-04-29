Лучший бомбардир МХЛ Пукело: «Спасибо тем, кто в меня не верил. Моей родной школе, тем, кто отказался от меня. Хочу сказать важным людям, что еще увидимся»

Лучший бомбардир МХЛ Кирилл Пукело передал привет тем, кто в него не верил.

20-летний нападающий « » набрал 68 (19+49) очков в 50 матчах регулярного чемпионата Olimpbet Молодежной лиги.

«Спасибо хочу сказать тем, кто в меня не верил. Моей родной школе, тем, кто не принял меня, отказался от меня. Вот им большое спасибо.

Здесь сидит много важных людей: руководителей клубов, лиги. Хочу сказать им, что мы еще увидимся, у нас впереди еще много лет с вами», – сказал Пукело на церемонии закрытия сезона, получив приз лучшему бомбардиру.

Отметим, что форвард родился в Череповце и начинал карьеру в системе детско-юношеских команд « ».