Лучший бомбардир МХЛ Пукело: «Спасибо тем, кто в меня не верил. Моей родной школе, тем, кто отказался от меня. Хочу сказать важным людям, что еще увидимся»

Теги Северсталь КХЛ МХЛ Академия Михайлова Хоккей

Лучший бомбардир МХЛ Кирилл Пукело передал привет тем, кто в него не верил.

20-летний нападающий «Академии Михайлова» набрал 68 (19+49) очков в 50 матчах регулярного чемпионата Olimpbet Молодежной лиги. 

«Спасибо хочу сказать тем, кто в меня не верил. Моей родной школе, тем, кто не принял меня, отказался от меня. Вот им большое спасибо.

Здесь сидит много важных людей: руководителей клубов, лиги. Хочу сказать им, что мы еще увидимся, у нас впереди еще много лет с вами», – сказал Пукело на церемонии закрытия сезона, получив приз лучшему бомбардиру. 

Отметим, что форвард родился в Череповце и начинал карьеру в системе детско-юношеских команд «Северстали». 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
amur.
Жениццо парню надо... на ... к примеру ... условной Марии Шереметьевой)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий