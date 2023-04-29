ЧМ-2023. Дивизион 1А. Польша сыграет с Литвой, Италия – с Румынией, Великобритания против Южной Кореи

В Ноттингеме стартует чемпионат мира в дивизионе 1А.

Две сильнейшие сборные в следующем году сыграют на ЧМ-2024 в элитном дивизионе.

Худшая команда опустится в дивизион 1В.

ЧМ-2023

1А

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.