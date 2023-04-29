ЧМ-2023. Дивизион 1А. Польша сыграет с Литвой, Италия – с Румынией, Великобритания против Южной Кореи
В Ноттингеме стартует чемпионат мира в дивизионе 1А.
Две сильнейшие сборные в следующем году сыграют на ЧМ-2024 в элитном дивизионе.
Худшая команда опустится в дивизион 1В.
ЧМ-2023
Дивизион 1А
- Дата проведения
- 29 апреля, 14.30, «Motorpoint Arena Nottingham»
- Дата проведения
- 29 апреля, 18.00, «Motorpoint Arena Nottingham»
- Дата проведения
- 29 апреля, 21.30, «Motorpoint Arena Nottingham»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сборная Польши. Эта сборная выиграла уверенно Дивизион 1 Группа Б в прошлом сезоне. Ну и сейчас будут рассчитывать на выход в элиту впервые за 22 года. ЧМ пройдёт в Чехии и явно поляки хотят туда попасть. Сборная провела ряд товарищеских поединков, победы над Венгрией 3-2 и 4-2, победа над Словенией в буллитах 4-3, поражение от Словении по буллитам 3-2. Было также поражение от Латвии 0-2, но была и победа над Латвией 5-3. Также играли они в Великобритании на турнире, где проиграли Великобритании 1-4 и Японии 3-4 в овертайме пропустили в пустые ворота, ну и победа над Румынией 0-8.
Сборная играет уверенно. Это факт и её игра говорит о том, что за место в элите готовы бороться. Потери Хмилевски(играет в чемпионате Чехии и является лидером сборной), Коморски(в чемпионате Польши 11+17 очков). Игроки в основном играют в чемпионате Польши, который в принципе более менее чемпионат, по слабее чемпионата Великобритании, но в целом достойный турнир. В зарубежных клубах играют Лясчачик(он начинал играть в 2 лиге Чехии и 14+15 очков, достойно в принципе, сейчас играет в Краковии на Родине), Валега(играет в чемпионате Словакии 10+17 очков, достойно), Дроня(играет в 2 лиге Германии, давно уже 2+13 очков, защитник он), ну и Зигмунт(играет в чемпионате Чехии 6+4 очков). А так играют в чемпионате Польши. Вронка 50 очков, Фрашко 49 очков, Пасьют 42 ока, Дзюбински 39 очков, Езёрски 28 очков, Колуш 24 очка. Достойно в принципе. Да не хватает солидных игроков. Кстати всего только 1 натурализованный, это вратарь Маррей и всё, который тащил с Белоруссией и Казахстаном в Олимпийской квалификации. Состав ещё старше чем у Румынии, 29,41 год. Молодняка по сути там и нет, это для поляков станет проблемой и лидеры старые как у Южной Кореи и Румынии. В этом и заключается проблема на будущее.
Румыния, про неё и пойдёт речь. Эта сборная в прошлом сезоне проиграла все игры в Дивизионе 1 Группа А и заняла последнее место. Эта сборная сыграла 3 товарищеские игры и проиграла Польше 0-8, Японии 0-6 и Великобритании 1-6.
Это не самое печальное в этой истории, я глянул состав сборной Румынии и не будет ряда хоккеистов, в том числе Скачков(лучший бомбардир с 5 очками в Дивизионе 1 Группа А в прошлом сезоне), Тамаша Резха(с 3 очками), Загидуллина(с 3 очками), Robert Ferencz Csibi(с 2 очками).
Короче не будет ряда хоккеистов в том числе и Роберто Глига, Силарда Рокали.
Вдумайтесь в сборной Румынии из нормальных игроков только, Павло Борисенко(защитник 4+24 в Esrte liga, Балаш Петер(9+14 в Erste liga), Тамаш Фаркаш(защитник 0+9 в Erste liga). Также будет Марцеа Константин(71 очко в чемпионате Румынии). Я думаю описывать это всё не имеет смысла. Игроки довольно таки посредственные, набирается всё только на 1 звено и сборная Румынии будет явным аутсайдером. Уровень данных хоккеистов низкий.
Средний возраст 28,86 лет, довольно таки большой. Емельяненко(это натурализованный защитник, ему уже 42 года), Полц(натурализованный вратарь ему 38 лет), Борисенко(натурализованный защитник ему 35 лет), Расулов(натурализованный защитник и ему 34 года). Также Лиманский(он натурализованный и 30 лет). То есть есть 5 натурализованных хоккеиста, но они все возрастные. А есть ещё один хоккеист прикольный Владислав Цимрюк(прикол в чём? Он родился и начинал играть в Молдавии). Уровень этого игрока довольно низкий. Только 4 хоккеиста до 26 лет в сборной Румынии. То есть сборная возрастная, уровень хоккеистов посредственный и моё мнение румыны все проиграют и крупно и вылетят в Дивизион 1 Группа Б, где будут аутсайдерами, если не соберут нормальный состав со своими лидерами.
Потери: Кракаускас(он есть в заявке, но он получил травму и сыграл 1 матч за Лозанну в чемпионате Швейцарии, явно не в форме), Тадас Кумеляускас(он не сыграет на ЧМ в Дивизионе 1 Группа А). Все остальные хоккеисты вроде в сборе. Лидеры: Босас(играет в 3 лиге Германии 37+28 очков набрал, стата хорошая), Калейниковас(играет в чемпионате Польши, 17+17 очков), Думчиус(он молодой хоккеист ещё и играет в молодёжной лиге Финляндии 4+22 очков), Гриниус(играет во 2 лиге Финляндии и 10+14 очков), Гусевас(защитник, начинал играть в 3 лиге Финляндии 3+4 очков было, потом играл в чемпионате Латвии), Норейка(играет в Альпийской лиге и 10+11 очков), Чижас(играет в Erste liga и 7+14 очков), Гинтаутас(играет в чемпионате Норвегии и достойные 8+8 очков). Вратарь основной Армалис и играет в чемпионате Швеции, статистика у него хорошая.
То есть Литва явно куда крепче, чем Румыния, состав более менее, да там уже не играют Веренис, Рыбаков и т.д., но состав довольно таки крепкий и должны остаться в этом Дивизионе, на большее Литва рассчитывать не может ну никак. Кстати совсем забыл есть и Алишаускас(защитник 3+11 очков). Кстати все игроки Литвы играют в чемпионата зарубежных, даже те кто играет за литовские клубы, они играют в чемпионате Латвии. Я думаю, что всё таки удел Литвы - это борьба с Южной Кореей.
В сборной Южной Кореи все играют на Родине, кроме Sang Hoon Shin(он играет в ECHL и 30+22 очков за сезон).
Также 15 хоккеистов играют в Аньянг Халле, ну и все остальные где-то в Южной Корее. Потери: Chongmin Lee(он играет в 3 лиге Швеции, но играть за сборную Кореи не будет в этом сезоне), James Hong(молодой корейский хоккеист 2004 года рождения и играет в USHL и также не сыграет за сборную Южной Кореи).
А так все в принципе на месте, те кто не завершил карьеру.
В чём уязвимость сборной Южной Кореи? Маленький выбор хоккеистов и они возрастные. А в чём сила? В их сыгранности. Некоторые хоккеисты всё таки уже завершают карьеру. Я просто перечислю их лидеров.
Sang Wook Kim, Ki Sung Kim - эти хоккеисты имеют 50 очков и более в Азиатской лиге. Ещё 7 хоккеистов Южной Корее имеют 20 очков и более в Азиатской лиге. Ну и ещё 2 защитника имеют 11 и 15 очков соответственно. Итого в принципе стабильный состав. Да понятное дело сборная Японии условно сильнее, так как и выбор хоккеистов больше и в Азиатской лиге играют ещё 5 японских команд и 1 корейская Аньянг Халла.
Товарищеские игры: 2 поражения от Казахстана 0-5 и 2-8. Ну и были ещё поражения 1-4 от Венгрии, 0-10 от Словении и 2-5 от Италии, но в сборной Южной Кореи в 3 последних играх лидеры не играли. Довольно крепкая сборная за 4-5 место с Литвой будут бороться.
Ну сами понимаете, что молодняка нет. Игроки в основном играют в итальянских клубов из Альпийской лиги и чемпионата Австрии. Из чемпионата Австрии 11 хоккеистов, из которых 5 натурализованных. Как мы видим ничего итальянцы там не решают. В чемпионате Австрии Ханнун (9+28 очков, натурализованный), Петан(16+19 очков натурализованный), Мицели(14+13 очков, натурализованный). Также играет натурализованный Петрониро(6+18 очков в чемпионате Словакии), Тедеско(31+49 очков в чемпионате Великобритании), МкНалли(8+14 очков в чемпионате Великобритании и также натурализованный). Есть ли достойные итальянцы? Инсам(он играет в Альпийской лиге, но играл также вдумайтесь в чемпионате Финляндии), Фриго(14+13 оков в чемпионате Австрии), Маркетти(10+14 очков в чемпионате Австрии, Занетти(прикольный игрок, молодой кстати 2002 года рождения, 7+8 очков в чемпионате Швейцарии), Мантенуто(6+14 очков в чемпионате Австрии), Тривеллато(защитник 7+8 очков в чемпионате Германии, Ларкин(защитник 2+11 очков в чемпионате Германии). Как видим 7 неплохих итальянцев, но этого недостаточно, поэтому 8 натурализовали, кстати кроме МкНалли все более менее.
Потери: Я сразу скажу, напишу только итальянцев. Бернард(вратарь, играющий в чемпионате Австрии), Морини(играет в чемпионате Швейцарии), Диего Костнер(играет в чемпионате Швейцарии), ну и несколько игроков из 2 лиги Германии. А так в целом вот эти только потери.
Италия к сожалению делает ставку на натурализацию, а не на выращивание игроков.
Товарищеские игры: проиграли 2 раза Словении 1-4 и 2-4, проиграли Австрии 2-3 в серии буллитов, выиграли у Австрии 2-0, также проиграли Словении 0-1 в овертайме и выиграли у Южной Кореи 5-2 и у Венгрии 3-0.
Как мы видим есть победы и есть поражения, но именно перед ЧМ в основном были поражения. Как по мне Италия будет бороться за попадание на ЧМ в элиту, но поляки выглядят немного солиднее