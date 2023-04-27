Что называется, кто бы мог подумать после четвертой игры соперников, что серия доживет до седьмого матча. Изначально многие этого желали, но уж слишком хорош был ЦСКА, который при равной игре стал забирать матч за матчем и в итоге повел 3 – 1. Оставалось выиграть еще один раз. Хорошо, в Казани не удалось, это было бы совсем несправедливо по отношению к «Ак Барсу». Но уж дома-то при своих трибунах серия, казалось, должна завершиться. Однако уже казанская команда сыграла так, будто они поменялись свитерами с армейцами. Все те козыри, что были на протяжении всей серии у ЦСКА, в последних двух матчах мы увидели у хоккеистов «Ак Барса». Теперь нас ждет седьмой последний матч этих соперников в столице Татарстана, который определит обладателя Кубка Гагарина, и в нем может произойти все что угодно. Фактор, который может говорить в пользу подопечных Билялетдинова — поддержка своих трибун, да и психологическое преимущество должно быть на стороне его игроков. Решающий матч сезона состоится на Татнефть Арене, начало в 17:00 по московскому времени.

Счет в серии 3 – 3

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 4

То ли Зинэтула Билялетдинов что-то знал, то ли просто всем своим видом хотел показать, в том числе и своим игрокам, что ситуация под контролем, но на пресс-конференции, когда счет в серии стал 1 – 3 в пользу ЦСКА, главный тренер казанцев вел себя непринужденно и даже в какие-то моменты был весел. Скорее, он понимал, что в каждом матче все решают мелочи, рикошеты, подставление клюшки под шайбу, трафик перед голкипером. Армейцы во всем этом в первой половине серии были сильны, и «Ак Барс» оказался на грани поражения. Но уже пятая игра в Казани показала, что, во-первых, команда отлично управляема, во-вторых, там нет никакой паники, и хоккеисты выходят на лед, будто счет в серии равный. Лишь эпизод? Об этом можно было узнать только в шестом матче.

В нем гости сыграли еще более дисциплинированно и при этом использовали любую возможность, которую предоставл ЦСКА. Всего тринадцать бросков в створ ворот, а счет 3 : 0, при этом более тридцати заблокированных бросков плюс реализация одного-единственного удаления у хозяев. Если бы забросил шайбу Воронков, который убегал один в ноль в меньшинстве, то исход матча мог быть ясен задолго до финального свистка. Многое говорилось про опытных игроков «Ак Барса», на которых должна держаться эта серия. В этой связи вряд ли можно в чем-то упрекнуть того же Александра Радулова или Вадима Шипачева. Первый, как всегда, был активен, второй удвоил преимущество своей команды. Но тут им пришла помощь в лице Артема Галимова, который забросил победную шайбу.

Отличный матч провел и вратарь хозяев Тимур Билялов. После обидной ошибки в четвертом матче, когда армейцы забросили победную шайбу, в следующих двух поединках вратарь сыграл очень надежно. Еще один важный момент, «Ак Барс» не позволил хозяевам играть много в большинстве, одно удаление в составе гостей уже маленькое их достижение. В целом казанцы действовали как единый механизм, как идеальная кубовая команда, и если такой настрой будет в предстоящей игре, то армейцам нужно будет что-то придумывать. Стоит отметить работу тренерского штаба казанцев, кто как не Билялетдинов знает, что серия выигрывается только после четвертой победы, поэтому и излучал спокойствие и уверенность на пресс-конференциях.

Главный тренер армейцев Сергей Федоров тоже прекрасно знает, что расслабиться команда может только после четвертой победы в серии. Другое дело, смог ли он в полной мере донести это до игроков. Все же после двух домашних матчей хоккеистам могло показаться, что дело почти сделано. Даже если не побеждать в Казани, то дома можно закрыть серию. Такие мысли никогда не идут на пользу, они расслабляют, ведут к потери тонуса и настроя. Нельзя сказать, что ЦСКА смотрелся слабо или неуверенно, наоборот, хозяева играли в шестом матче активнее, много бросали, нагружали голкипера гостей, но что-то в общекомандном механизме пошло не так. Когда давишь на протяжении целых отрезков игры, запираешь соперника в его зоне, имеешь много возможностей забросить шайбу, а она туда не идет, то именно тогда теряется уверенность.

Помимо потери уверенности команда начинает еще и нервничать, а это как вирус распространяется на всех. И чем больше неудач или неправильных действий, тем больше нервов. Момент с Михаилом Григоренко, когда он, сидя на скамейке, показывал свои эмоции, распространяя их на всех и вся, именно от бессилия что-то сделать с таким «Ак Барсом». Кстати, лучший бомбардир турнира промолчал в последних матчах, а чаще всего в этом плей-офф, когда Григоренко отмечался заброшенными шайбами или результативными передачами, ЦСКА побеждал. Еще одно наблюдение, перед пятой игрой вернулись все травмированные, и оба матча в сильнейшем составе армейцы выиграть не смогли. Самый активный в последних матчах Прохор Полтапов, но ему нужна поддержка нападающих из более высоких звеньев.

И в послематчевом интервью, и на пресс-конференции было видно, насколько разочарован Сергей Федоров. Он как мог пытался скрыть свое раздражение и досаду за упущенное преимущество, но не получилось. Понятно, что после такой игры и тренеры, и вся команда на взводе. Сейчас нужно просто успокоится. При том преимуществе и возможностях для взятия ворот, которые есть у ЦСКА в каждом матче, шайба рано или поздно дорого в сетку ворот «Ак Барса» найдет. Лучше, чтобы это случилось в седьмом матче рано, иначе мы сможем стать свидетелями грандиозного камбэка в финале Кубка Гагарина.

Прогноз и коэффициенты на матч Ак Барс — ЦСКА

Седьмой матч в любой серии это отдельная категория, момент истины, когда игроки достают из себя все возможности и стараются показать все лучшее. Избитая фраза «прогнозы дело неблагодарное» подходит для этого как нельзя лучше. Букмекеры в каждом из предыдущих матчей видели фаворитом ЦСКА, но в итоге счет в серии равный. На этот раз впервые в букмекерских конторах отдают преимущество «Ак Барсу», пусть и не большое. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Ак Барса» — 2,53

Ничья в основное время — 3,42

Победа ЦСКА — 2,73

По большому счету армейцам можно ничего не менять в своей игре, только улучшить реализацию. Вернуться к тому, что у них работало со второго по четвертый матч: тот же трафик перед воротами, вспомнить о реализации. Скорее всего, мы это и увидим, а раз так, то станем свидетелями победы гостей.