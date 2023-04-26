«Сибирь» продлила контракт с защитником Ахияровым до 2025 года. У него 127 блоков в 57 играх в сезоне

Теги Сибирь КХЛ Тимур Ахияров Хоккей

«Сибирь» продлила контракт с защитником Тимуром Ахияровым до 2025 года.

Прежнее соглашение с 23-летним игроком действовало до завершения сезона-2023/24. 

В сезоне-2022/23 Ахияров провел за новосибирцев 52 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 1», 8 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:22. 

Также в его активе 113 блоков – 2-й показатель в команде в регулярном чемпионате. В 5 играх плей-офф заблокировал еще 14 бросков (лучший показатель в команде). 

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