«Сибирь» продлила контракт с защитником Ахияровым до 2025 года. У него 127 блоков в 57 играх в сезоне

«Сибирь» продлила контракт с защитником Тимуром Ахияровым до 2025 года.

Прежнее соглашение с 23-летним игроком действовало до завершения сезона-2023/24.

В сезоне-2022/23 провел за новосибирцев 52 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 1», 8 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:22.

Также в его активе 113 блоков – 2-й показатель в команде в регулярном чемпионате. В 5 играх плей-офф заблокировал еще 14 бросков (лучший показатель в команде).