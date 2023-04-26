Шестой матч «Ак Барса» и ЦСКА станет 86-м в текущем плей-офф КХЛ. Это повторение рекорда 2011 года

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ рекорды Кубок Гагарина Хоккей

Шестой матч «Ак Барса» и ЦСКА станет 86-м в текущем плей-офф КХЛ – это повторение рекорда.

Казанский клуб одержал победу над московским в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина (2:1, 2-3). 

Шестой матч серии станет 86-м в текущем плей-офф. Это повторение рекорда по числу матчей в одном розыгрыше Кубка Гагарина. Он был установлен в 2011 году. 

Если серия «Ак Барс» – ЦСКА перейдет в седьмой матч, то будет установлен новый рекорд. 

8 комментариев

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Олег
Надо бить рекорд. СЕДЬМЫМ МАТЧЕМ.....
+13
-3
+10
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artem klishin
матчей, конечно, рекордное количество, но в полуфиналах и финале опять одни и те же. лига – унылый междусобойчик между топ-6
+7
-2
+5
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artem klishin
Ответ Booligan
ну ещё Магнитогорск потерялся, а кто шестой?
СЮ/Динамо
+1
0
+1
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Booligan
Ответ artem klishin
матчей, конечно, рекордное количество, но в полуфиналах и финале опять одни и те же. лига – унылый междусобойчик между топ-6
ну ещё Магнитогорск потерялся, а кто шестой?
0
0
0
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SatanA_
Ответ artem klishin
СЮ/Динамо
Ну тогда ещё Локомотив (два финала, три полуфинала). И даже Трактор.
0
0
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