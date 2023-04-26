Шестой матч «Ак Барса» и ЦСКА станет 86-м в текущем плей-офф КХЛ. Это повторение рекорда 2011 года

Шестой матч «Ак Барса» и ЦСКА станет 86-м в текущем плей-офф КХЛ – это повторение рекорда.

Казанский клуб одержал победу над московским в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина (2:1, 2-3).

Шестой матч серии станет 86-м в текущем плей-офф. Это повторение рекорда по числу матчей в одном розыгрыше Кубка Гагарина. Он был установлен в 2011 году.

Если серия « » – перейдет в седьмой матч, то будет установлен новый рекорд.