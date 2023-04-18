В 2023 году чемпионат мира по хоккею с шайбой состоится уже в 86-й раз и пройдет в двух странах Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. При голосовании в 2018 году победил Санкт-Петербург, однако из-за проведения специальной военной операции в Украине, предполагавшее введение войск российской армии в эту страну, Международная федерация хоккея отказала России в праве провести чемпионат мира и лишила сборную нашей страны принимать участие в турнирах под эгидой IIHF на неопределенный срок. Таким образом российские хоккеисты второй год подряд не смогут бороться за мировое первенство.

После отказа Санкт-Петербургу было принято решение, что Чемпионат мира по хоккею 2023 пройдет в двух странах, которые принимали его ранее. Таким образом матчи вновь состоятся на Нокиа Арене в Тампере и Арене Рига в столице Латвии. Словения и Венгрия также поначалу изъявили желание принять хоккейный форум у себя, но впоследствии отозвали свою заявку.