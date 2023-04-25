ЦСКА повел в серии 3 – 1, и это почти приговор для «Ак Барса». Нет никаких предпосылок, что армейцы вдруг начнут играть хуже. Как не стараются казанцы, ситуация все время поворачивается не в их пользу. После третьей игры говорилось, что гостям нужно поработать над ошибками, подтянуть реализацию, играть еще более агрессивно. Все это мы увидели, «Ак Барс» был ничуть не хуже москвичей. У обеих команд была еще более надежная игра в обороне, второй период отыграли на ноль, и третий уже становился по сути овертаймом. Тезис этот подтвердил и Станислав Галимов, который давал интервью после второго периода. Другое дело, что вряд ли кто-то ожидал, что гол получится настолько курьезным. Вдвойне обидно проигрывать такие матчи, когда шайба заводится в свои ворота. Теперь команды переезжают в Казань, где серия может задержаться еще на один матч, но это, наверное, максимум. Кто-то верит, что ЦСКА проиграет три матча подряд, тем более такой ЦСКА? Пятый поединок состоится на Татнефть Арене, начало в 19:00 по московскому времени.

Счет в серии 1 – 3

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 4

И ведь ни слова упрека в адрес «Ак Барса» не скажешь, что по итогам четвертого матча, что по всей серии. Более того, в четвертом матче мы увидели отрезки, когда гости запирали хозяев в своей зоне. Несмотря на небольшой счет, игра вновь была зрелищной, и моментов соперники создали достаточно. Как всегда, активен был Александр Радулов. До такой степени, что порой казалось, что он не уходит со льда. Заводился сам и заводил своих партнеров. Под стать ему действовали и другие лидеры «Ак Барса». Впрочем, иногда активность может пойти не на пользу. Первое удаление в матче заработал как раз Радулов. Учитывая, что игра в меньшинстве это не самая сильная сторона команды из Татарстана, за них стало тревожно. Однако армейцы на этот раз не смогли воспользоваться преимуществом, более того, удалились сами.

Гости тоже не смогли реализовать удаление, но зато нагрузка на ворота армейцев была довольно серьезная. Казанцы имели довольно большое преимущество, и счет команда открыла вполне заслуженно. У Станислава Галиева была возможность забивать самому, но после его броска шайбу в ворота хозяев отправил Кирилл Семенов. Таким образом «Ак Барс» впервые в этой серии первым открыл счет, и успех этот нужно было развивать. Не получилось, спустя три минуты получили гол в свои ворота и затем, учитывая важность поединка, команды попытались сыграть более надежно в обороне. Не без моментов, Билялову пришлось изрядно потрудиться, чтобы сдержать атаки хозяев, в том числе выход один на один Павла Карнаухова.

Глядя на удачную игру вратаря в эти моменты, вряд ли можно будет подумать, что он станет косвенным виновником пропущенной шайбы. В третьем периоде когда дело шло к овертайму Владислав Каменев попытался нанести бросок, но Илья Сафонов его заблокировал. Шайба ушла в сторону от ворот, но Каменев не выключился из эпизода и с разворота, с отрицательного угла послал ее прямо в Билялова. Голкипер не смог быстро сориентироваться и завел ее в собственные ворота. До конца матча оставалось четыре минуты, и по такой игре сложно было поверить, что «Ак Барс» отыграется. Более того, теперь сложно предположить, что предпринять казанцам у себя дома, чтобы обыграть ЦСКА. Все козыри казанцев армейцы пока успешно нейтрализуют.

Игроки ЦСКА порой напоминают роботов. Что бы не предпринял противник, команда всегда уверена в своих силах и понимает, что в итоге возьмет свое. Пропустили первыми? Не проблема, спустя несколько минут забросим ответную шайбу. Да даже в предыдущих поединках плей-офф сколько раз бывало так, что пропускали даже две, но затем все равно отыгрывались и доводили матчи до победы. На самом деле все это следствие сыгранности и четкого выполнения тренерских задач. Отряд даже не замечает потери бойцов, как это было, когда из строя выбыли Максим Мамин и Андрей Светлаков. Второй в четвертой игре уже принимал участие, а Мамина вполне удачно заменяет Прохор Полтапов. В третьей игре молодой армеец был одним из лучших на площадке, в четвертом матче тоже не подвел.

Наверняка хозяева ожидали, что «Ак Барс» будет давить. Вполне вероятно, москвичи могли расслабиться после удаления Радулова. Реализовать его не удалось и пришлось отбиваться. В результате пропущенная шайба, но реакция на нее была образцовой. Спустя три минуты бросок Константина Окулова подправил Антон Слепышев. А дальше ЦСКА старался играть дисциплинированно, хотя воротам Адама Рейдеборна гости угрожали и не раз. Один из наиболее опасных моментов выход один на один Дмитрия Воронкова, но швед отразил эту угрозу. Забивать в два периода игры могли как те, так и другие. Удача оказалась на стороне ЦСКА, и это еще один фактор, которому совершенно нечего противопоставить. Если уж и Фортуна становится на сторону армейцев, то как быть «Ак Барсу».

Очевидно, что рассчитывать только на Фортуну в пятом матче гости не будут. Чем дальше, тем права на ошибку становится все меньше. Наверняка нас ждет продолжение четвертого поединка. Другое дело, что на стороне «Ак Барса» будут переполненные трибуны, которые окажут большую поддержку своим любимцам. Команды в финале приблизительно равны по силам, и казанцы заслужили в этой серии еще одну победу. В свою очередь, ЦСКА было бы наверняка приятно закончить серию на своей площадке, но если появится возможность выиграть в Казани, они от этого отказываться не будут.

Прогноз и коэффициенты на матч Ак Барс — ЦСКА

Букмекеры тоже понимают, что такому ЦСКА сложно что-то противопоставить, поэтому многие из них отдают небольшое преимущество гостям, но в целом шансы команд на победу предполагаются равные. У гостей есть право на ошибку, и поражение для них трагедией не станет. На их стороне и психологическое преимущество, а вот «Ак Барсу» нужно вспомнить все, что у них получалось в матчах против ЦСКА и исключить ошибки. Во многом они решают исход противостояния в каждом матче. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Ак Барса» — 2,63

Ничья в основное время — 3,68

Победа ЦСКА — 2,48

В очередной раз матч на три результата. Если хозяева выйдут на лед полностью сконцентрированным, то их может ждать успех. Парадоксальная вещь, но казанцам на 60 минут нужно стать армейцами, перенять у них все самое лучшее. К тому же нейтральные болельщики вряд ли захотят, чтобы финал закончился уже во вторник. Предлагаем поставить на победу «Ак Барса».