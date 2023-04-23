Сборная ОАЭ повысилась в классе в 3-й раз подряд, выиграв все 5 игр на ЧМ в своем дивизионе

Теги ЧМ по хоккею сборная ОАЭ Хоккей

Сборная ОАЭ выиграла чемпионат мира в дивизионе 2B.

Команда одержала пять побед в пяти матчах и победила в дивизионе, набрав 15 очков при разнице шайб 35:10.

Сборная ОАЭ обыграла команды Турции (8:0, Бельгии (4:3), Новой Зеландии (7:1), Болгарии (7:2) и Мексики (9:4).

Национальная команда повысилась в классе в третий раз подряд. В следующем году ОАЭ будут выступать в дивизионе 2А.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ может быть создан клуб КХЛ.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spain-hokkey
5 побед было, но с Бельгией 4-0 вели и 4-3 стало, честно бельгийцев было жалко, они полностью переиграли ОАЭ. ОАЭ только за счёт натурализованных тащит и за счёт 47 летнего араба Аль Дехари.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий