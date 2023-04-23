Сборная ОАЭ повысилась в классе в 3-й раз подряд, выиграв все 5 игр на ЧМ в своем дивизионе

Сборная ОАЭ выиграла чемпионат мира в дивизионе 2B.

Команда одержала пять побед в пяти матчах и победила в дивизионе, набрав 15 очков при разнице шайб 35:10.

Сборная ОАЭ обыграла команды Турции (8:0, Бельгии (4:3), Новой Зеландии (7:1), Болгарии (7:2) и Мексики (9:4).

Национальная команда повысилась в классе в третий раз подряд. В следующем году ОАЭ будут выступать в дивизионе 2А.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ может быть создан клуб КХЛ.