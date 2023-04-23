Рантанен набрал 2+1 в 3-м матче с «Сиэтлом». Он делит 4-е место в истории «Колорадо» по очкам в плей-офф (81)

Теги рейтинги Кубок Стэнли Колорадо Петер Форсберг Джо Сакик НХЛ Петер Штястны Нэтан Маккиннон Сиэтл Микко Рантанен Хоккей

Микко Рантанен набрал 2+1 в 3-м матче с «Сиэтлом».

Финский форвард «Колорадо» отметился результативными действиями в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Кракена» (6:4, 2-1). 

В 3 матчах текущего плей-офф у него стало 4 (3+1) очка. За карьеру – 81 (26+55) балл в 66 играх. 

Рантанен разделил 4-е место по очкам в плей-офф в истории «Колорадо» и «Квебека» с Петером Штястны (81 в 64 играх, 24+57). 

Рекордом владеет Джо Сакик – 188 (84+104) баллов в 172 играх, на втором месте идет Петер Форсберг (159 в 140, 58+101), на третьем – Нэтан Маккиннон (96 в 73, 43+53). 

1 комментарий

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bes_na_tatami
Вроде как год другой Колорадо стало грозный силой в ПО, а уже под 100 матчей постсизона наколотили...вот время бежит
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