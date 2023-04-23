Рантанен набрал 2+1 в 3-м матче с «Сиэтлом». Он делит 4-е место в истории «Колорадо» по очкам в плей-офф (81)

Микко Рантанен набрал 2+1 в 3-м матче с «Сиэтлом».

Финский форвард « » отметился результативными действиями в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Кракена» (6:4, 2-1).

В 3 матчах текущего плей-офф у него стало 4 (3+1) очка. За карьеру – 81 (26+55) балл в 66 играх.

разделил 4-е место по очкам в плей-офф в истории «Колорадо» и «Квебека» с (81 в 64 играх, 24+57).

Рекордом владеет – 188 (84+104) баллов в 172 играх, на втором месте идет (159 в 140, 58+101), на третьем – Нэтан Маккиннон (96 в 73, 43+53).