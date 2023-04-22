Вайсфельд о незасчитанном голе ЦСКА: «Шайба была заброшена после остановки игры. Но со свистком судьи, конечно, поторопились»

Теги Ак Барс ЦСКА судьи Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Владислав Каменев Тимур Билялов Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о том, что судьи отменили шайбу Владислава Каменева.

По ходу атаки ЦСКА во время отложенного штрафа в третьем матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (3:2, 2-1) один из арбитров остановил игру.

«То, что взятие ворот не было засчитано, – это правильно, потому что шайба была заброшена после остановки игры. Другой вопрос – почему была остановка игры?

Вообще, при нарушении правил, если шайбой владеет не нарушившая правила команда, судьи должны поднять руку, сигнализируя отложенный штраф и ждать перехода шайбы к нарушившей команде, либо останавливать игру после взятии ворот. По какой причине был свисток – я не знаю.

То, что я видел – они, конечно со свистком поторопились, как сейчас часто говорят – там хороший гол. Но, надо сказать, что и Билялов уже выпрямился, он слышал свисток и на эту шайбу уже не реагировал», – сказал бывший арбитр и генменеджер клубов КХЛ

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2 комментария

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Ачиваков Марат
Не свисти Леня!
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KRAN
И на этот другой вопрос ответа не будет.
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