Вайсфельд о незасчитанном голе ЦСКА: «Шайба была заброшена после остановки игры. Но со свистком судьи, конечно, поторопились»

Леонид Вайсфельд высказался о том, что судьи отменили шайбу Владислава Каменева.

По ходу атаки во время отложенного штрафа в третьем матче серии плей-офф с « » (3:2, 2-1) один из арбитров остановил игру.

«То, что взятие ворот не было засчитано, – это правильно, потому что шайба была заброшена после остановки игры. Другой вопрос – почему была остановка игры?

Вообще, при нарушении правил, если шайбой владеет не нарушившая правила команда, судьи должны поднять руку, сигнализируя отложенный штраф и ждать перехода шайбы к нарушившей команде, либо останавливать игру после взятии ворот. По какой причине был свисток – я не знаю.

То, что я видел – они, конечно со свистком поторопились, как сейчас часто говорят – там хороший гол. Но, надо сказать, что и уже выпрямился, он слышал свисток и на эту шайбу уже не реагировал», – сказал бывший арбитр и генменеджер клубов