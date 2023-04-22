Маршанд – 4-й игрок в истории «Бостона» с 70 передачами в плей-офф НХЛ. В топ-3 – Бурк, Крейчи и Бержерон
Брэд Маршанд – 4-й игрок в истории «Бостона» с 70 передачами в плей-офф.
34-летний нападающий «Брюинс» ассистировал Чарли Койлу при второй шайбе «Брюинс» в ворота «Флориды» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 2-1).
В текущем плей-офф у игрока 3 (2+1) балла в 3 играх, за карьеру – 121 очко (51+70) в 142 матчах.
Больше передач в плей-офф в истории «Бостона» сделали только 3 игрока – Рэй Бурк (125 в 180 играх), Давид Крейчи (83 в 158) и Патрис Бержерон (78 в 167).
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