Маршанд – 4-й игрок в истории «Бостона» с 70 передачами в плей-офф НХЛ. В топ-3 – Бурк, Крейчи и Бержерон

Брэд Маршанд – 4-й игрок в истории «Бостона» с 70 передачами в плей-офф.

34-летний нападающий «Брюинс» ассистировал Чарли Койлу при второй шайбе «Брюинс» в ворота «Флориды» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 2-1).

В текущем плей-офф у игрока 3 (2+1) балла в 3 играх, за карьеру – 121 очко (51+70) в 142 матчах.

Больше передач в плей-офф в истории « » сделали только 3 игрока – (125 в 180 играх), (83 в 158) и (78 в 167).