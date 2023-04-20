Третьяк открыл турнир имени Третьяка в Калининградской области. Ранее он открывал Кубок Третьяка в Новгороде

Владислав Третьяк открыл два турнира своего имени в течение двух дней.

18 апреля президент Федерации хоккея России открыл турнир имени Владислава Третьяка в Калининграде.

В турнире участвуют хоккеисты до 13 лет из разных регионов России, Беларуси и Казахстана.

«В первую очередь, слова благодарности всем родителям, что отводят детей на хоккей и сопровождают их, по сути, до перехода на профессиональный уровень. Сейчас этим видом спорта начинают заниматься уже с пяти лет, потому что это необходимо для того, чтобы воспитать хорошего спортсмена.

Уверен, что и в таких небольших и не зимних регионах, как Калининградская область, тоже могут вырасти и Овечкины, и Малкины, и Харламовы.

Лед есть, тренеры есть, инвентарь есть, но самое главное на этом пути – желание и стремление.

Турнир моего имени проводится в нескольких возрастных категориях в разных частях России, и мы постарались сделать его международным, чтобы было еще интереснее», – передает слова Третьяка сайт правительства Калининградской области.

Ранее, 17 апреля, Третьяк присутствовал на открытии Кубка Владислава Третьяка в Великом Новгороде.

Третьяк на открытии Кубка Третьяка: «Главная задача ФХР – развивать хоккей не только в Москве и Санкт-Петербурге, а по всей стране»