«Сочи» продлил контракты с вратарем Плешковым и защитником Кудако на 2 года
«Сочи» продлил контракты с вратарем Артемием Плешковым и защитником Вадимом Кудако.
Оба игрока подписали новые 2-летние соглашения с клубом.
26-летний Кудако пополнил состав «Сочи» в декабре. Он провел за команду 27 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 6» и среднем игровом времени 16:32.
20-летний Плешков принял участие в 15 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых отразил 90.4% бросков. В этом сезоне он дебютировал в лиге.
В составе «Капитана» Артемий стал лучшим вратарем регулярного чемпионата Olimpbet Молодежной хоккейной лиги по проценту отраженных бросков (95,1).
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