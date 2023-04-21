«Сочи» продлил контракты с вратарем Плешковым и защитником Кудако на 2 года

«Сочи» продлил контракты с вратарем Артемием Плешковым и защитником Вадимом Кудако.

Оба игрока подписали новые 2-летние соглашения с клубом.

26-летний пополнил состав « » в декабре. Он провел за команду 27 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 6» и среднем игровом времени 16:32.

20-летний Плешков принял участие в 15 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых отразил 90.4% бросков. В этом сезоне он дебютировал в лиге.

В составе «Капитана» Артемий стал лучшим вратарем регулярного чемпионата Olimpbet Молодежной хоккейной лиги по проценту отраженных бросков (95,1).