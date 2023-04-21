Во всех 4 сериях плей-офф НХЛ на Западе счет 1-1 после 2 матчей. Это 1-й случай с 2010 года

Во всех 4 сериях плей-офф НХЛ на Западе счет 1-1 после 2 матчей – 1-й случай с 2010 года.

Сегодня « » сравнял счет в серии с « » (1-1, 3:2 во втором матче), а « » – с « » (1-1, 5:2 во втором матче).

Ранее победами обменялись «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон», а также « » и «Даллас».

В прошлый раз равенство во всех 4 сериях первого раунда в Западной конференции после 2 игр было в 2010 году.

При этом до 7-го матча тогда дошла только серия «Финикс» – «Детройт» (3-4), все остальные завершились со счетом 4-2 в пользу команд с более высоким посевом.

Отметим, что на Востоке в двух сериях первого раунда счет 1-1 («Торонто» – «Тампа» и «Бостон» – «Флорида»), в двух 2-0 («Рейнджерс» лидируют в серии с «Нью-Джерси», «Каролина» – в серии с «Айлендерс»).