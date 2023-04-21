Во всех 4 сериях плей-офф НХЛ на Западе счет 1-1 после 2 матчей. Это 1-й случай с 2010 года

Теги Кубок Стэнли Миннесота Колорадо Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Вегас Виннипег Сиэтл Хоккей

Во всех 4 сериях плей-офф НХЛ на Западе счет 1-1 после 2 матчей – 1-й случай с 2010 года.

Сегодня «Колорадо» сравнял счет в серии с «Сиэтлом» (1-1, 3:2 во втором матче), а «Вегас» – с «Виннипегом» (1-1, 5:2 во втором матче). 

Ранее победами обменялись «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон», а также «Миннесота» и «Даллас». 

В прошлый раз равенство во всех 4 сериях первого раунда в Западной конференции после 2 игр было в 2010 году.

При этом до 7-го матча тогда дошла только серия «Финикс» – «Детройт» (3-4), все остальные завершились со счетом 4-2 в пользу команд с более высоким посевом. 

Отметим, что на Востоке в двух сериях первого раунда счет 1-1 («Торонто» – «Тампа» и «Бостон» – «Флорида»), в двух 2-0 («Рейнджерс» лидируют в серии с «Нью-Джерси», «Каролина» – в серии с «Айлендерс»). 

10 комментариев

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Александр Русанов
Повторяют за КХЛ
+41
-1
+40
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tusin+
Ответ artem klishin
а если серии 4-1 закончатся, что будете говорить?)
Лишний раз говорит о том, что на западе фавориты доказали свой статус
+17
-1
+16
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Michael_Monza
Лишний раз говорит о том, что на западе явного лидера нет, все команды ровны.
+13
-2
+11
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Zzzzzyria1985
Ответ See what
Будущий победитель Кубка Стэнли определяется на Востоке
В прошлом сезоне эта же песня играла)
+3
0
+3
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wolkov
берут пример с кхл!!!
0
0
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Денис Шалунов
Ответ Александр Русанов
Повторяют за КХЛ
ито не полностью
0
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Booligan
Ответ Александр Русанов
Повторяют за КХЛ
Деньги всем нужны
0
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artem klishin
Ответ Michael_Monza
Лишний раз говорит о том, что на западе явного лидера нет, все команды ровны.
а если серии 4-1 закончатся, что будете говорить?)
+3
-3
0
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Hola Hola
Ответ Michael_Monza
Лишний раз говорит о том, что на западе явного лидера нет, все команды ровны.
Ни о чем это не говорит само по себе. В КХЛ нынче то же самое было, а в целом лидеры те же остались. Хотя, в НХЛ расслоение действительно меньше.
+2
-2
0
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