Третьяк на открытии Кубка Третьяка: «Главная задача ФХР – развивать хоккей не только в Москве и Санкт-Петербурге, а по всей стране»

Теги ФХР Владислав Третьяк Кубок Третьяка Политика детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк заявил, что главная задача ФХР – развивать хоккей по всей России.

15 апреля в Великом Новгороде стартовал Кубок Третьяка.

В турнире принимают участие юные спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Великого Новгорода, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, а также Казахстана и Беларуси.

Третьяк и губернатор Новгородской области Андрей Никитин приняли участие в церемонии открытия.

«Главная задача федерации хоккея – развивать хоккей не только в Москве и Санкт-Петербурге, а по всей стране.

От всей федерации хоккея и от себя лично хочу поблагодарить Андрея Сергеевича за возможность проведения турнира в Великом Новгороде. Сюда приехали лучшие команды в своей возрастной категории не только из разных регионов страны, но также из Беларуси и Казахстана – это очень здорово.

Наша задача – проводить как можно больше таких турниров, и мы хотим, чтобы он проходил именно в вашем городе», – заявил президент Федерации хоккея России Третьяк.

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5 комментариев

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Mr.Bean
Ого, а я думал у вас главная задача - раскрывать неограниченный тренерский потенциал Ротенберга
+5
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+5
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Alexander91
Да-да-да, даже в школе олимпийского резерва в честь Третьяка в Воронеже тренируются в подсобных помещениях и делят один лед на три возраста,развитие)
+3
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+3
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Max Bochkov
Сказал Третьяк и немедленно (выпил) залил каток...
+1
0
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Даня Чебыкин
с которой ты, владик, не справляешься.
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Даня Чебыкин
Ответ Alexander91
Да-да-да, даже в школе олимпийского резерва в честь Третьяка в Воронеже тренируются в подсобных помещениях и делят один лед на три возраста,развитие)
а чот тут какой-то тип из воронежа рассказывал что у них там два катка открыли. неужели врал?
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