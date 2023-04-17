Третьяк на открытии Кубка Третьяка: «Главная задача ФХР – развивать хоккей не только в Москве и Санкт-Петербурге, а по всей стране»
Владислав Третьяк заявил, что главная задача ФХР – развивать хоккей по всей России.
15 апреля в Великом Новгороде стартовал Кубок Третьяка.
В турнире принимают участие юные спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Великого Новгорода, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, а также Казахстана и Беларуси.
Третьяк и губернатор Новгородской области Андрей Никитин приняли участие в церемонии открытия.
«Главная задача федерации хоккея – развивать хоккей не только в Москве и Санкт-Петербурге, а по всей стране.
От всей федерации хоккея и от себя лично хочу поблагодарить Андрея Сергеевича за возможность проведения турнира в Великом Новгороде. Сюда приехали лучшие команды в своей возрастной категории не только из разных регионов страны, но также из Беларуси и Казахстана – это очень здорово.
Наша задача – проводить как можно больше таких турниров, и мы хотим, чтобы он проходил именно в вашем городе», – заявил президент Федерации хоккея России Третьяк.
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