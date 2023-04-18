Губернатор Новгородской области поблагодарил Третьяка за проведение детского турнира его имени и назвал хоккей «поистине народным видом спорта»
Губернатор Новгородской области назвал хоккей «поистине народным видом спорта».
В регионе с 15 по 21 апреля проводятся матчи «Кубка Владислава Третьяка» в группе до 12 лет.
В церемонии открытия соревнований приняли участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
«Спасибо вам, Владислав Александрович, и Федерации хоккея России за доверие и выбор новгородского льда для проведения соревнований.
Хоккей мы любим и обязательно будем поддерживать.
Уверен, что после этого турнира у нас в области вырастут свои чемпионы в этом поистине народном виде спорта», – сказал Никитин.
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