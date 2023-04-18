Губернатор Новгородской области поблагодарил Третьяка за проведение детского турнира его имени и назвал хоккей «поистине народным видом спорта»

Губернатор Новгородской области назвал хоккей «поистине народным видом спорта».

В регионе с 15 по 21 апреля проводятся матчи «Кубка Владислава Третьяка» в группе до 12 лет.

В церемонии открытия соревнований приняли участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Спасибо вам, Владислав Александрович, и Федерации хоккея России за доверие и выбор новгородского льда для проведения соревнований.

Хоккей мы любим и обязательно будем поддерживать.

Уверен, что после этого турнира у нас в области вырастут свои чемпионы в этом поистине народном виде спорта», – сказал Никитин.