Леонид Тамбиев: «Не помню, что когда-нибудь ел так много морепродуктов – во Владивостоке они шикарные. Есть экзотика – приносят 3-килограммового живого краба, разделывают и готовят»
Леонид Тамбиев признался, что во Владивостоке стал есть много морепродуктов.
– Вы большую часть жизни прожили в Европе, почему захотели работать тренером в России?
– Во-первых, в Европе сейчас в основном канадские тренеры. Во-вторых, менталитет вообще не подходит.
Я русский человек, тут менталитет с философией мне ближе. В Европе, как правило, все ненастоящие, европейцы более закрытые люди.
– Вы с семьей переезжали?
– Когда дети были маленькими – да. После того, как они подросли и надо было ходить в школу – жена просто ко мне приезжала. Так что после 30 лет во многих странах я жил один.
– Сейчас жена с вами?
– Конечно. Правда, по ходу сезона свободного времени мало. Перелеты, 68 матчей в регулярке, в выходные стараюсь восстановиться.
В свободное время ходим в рестораны – во Владивостоке шикарные морепродукты. Не помню, чтобы когда-нибудь в жизни так много их ел!
Главное, что это все местное и вкусно приготовленное: икра, гребешки, крабы. Много рыбных магазинов, рынков, и все высокого качества, и люди умеют это хорошо готовить.
И есть такая экзотика – приносят 3-килограммового живого краба, там же разделывают и готовят. Еще знаменит трепанг [морской огурец]. Здесь я впервые увидел такое изобилие.
Причем я не любитель рыбы, но здесь многие вещи очень понравились. А некоторые хоккеисты вообще закупаются морепродуктами и в термопакетах везут в другие города как подарки с Дальнего Востока, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью Sports.ru.
«Мне нужны мужики, а не те, кто строят из себя принцесс и балерин». Интервью с Леонидом Тамбиевым – тренером-сенсацией КХЛ
Всё дело в заточенности на экспорт + сама процедура выгрузки в наши порты долгая. Плюс портовые хранилища например в руках кучки людей, которые задирают цены и руки выкручивают. Легче в море улов продать забугор чем попробовать доставить нам на стол:)))