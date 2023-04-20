Леонид Тамбиев: «Не помню, что когда-нибудь ел так много морепродуктов – во Владивостоке они шикарные. Есть экзотика – приносят 3-килограммового живого краба, разделывают и готовят»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев признался, что во Владивостоке стал есть много морепродуктов.

– Вы большую часть жизни прожили в Европе, почему захотели работать тренером в России?

– Во-первых, в Европе сейчас в основном канадские тренеры. Во-вторых, менталитет вообще не подходит.

Я русский человек, тут менталитет с философией мне ближе. В Европе, как правило, все ненастоящие, европейцы более закрытые люди.

– Вы с семьей переезжали?

– Когда дети были маленькими – да. После того, как они подросли и надо было ходить в школу – жена просто ко мне приезжала. Так что после 30 лет во многих странах я жил один. 

– Сейчас жена с вами?

– Конечно. Правда, по ходу сезона свободного времени мало. Перелеты, 68 матчей в регулярке, в выходные стараюсь восстановиться.

В свободное время ходим в рестораны – во Владивостоке шикарные морепродукты. Не помню, чтобы когда-нибудь в жизни так много их ел!

Главное, что это все местное и вкусно приготовленное: икра, гребешки, крабы. Много рыбных магазинов, рынков, и все высокого качества, и люди умеют это хорошо готовить.

И есть такая экзотика – приносят 3-килограммового живого краба, там же разделывают и готовят. Еще знаменит трепанг [морской огурец]. Здесь я впервые увидел такое изобилие.

Причем я не любитель рыбы, но здесь многие вещи очень понравились. А некоторые хоккеисты вообще закупаются морепродуктами и в термопакетах везут в другие города как подарки с Дальнего Востока, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью Sports.ru.

«Мне нужны мужики, а не те, кто строят из себя принцесс и балерин». Интервью с Леонидом Тамбиевым – тренером-сенсацией КХЛ

3 комментария

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Ingvar_1977
Ответ sed3009
Скажите пожалуйста, жители Владивостока - у вас морепродукты дешевле чем например на Урале или нет?
Скорее не дешевле, цены такие же как например в московском регионе, и на Урале. Но качество рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке несравнимо выше, всё свежее, не замороженное по 5 раз. Да и переработка всей продукции на высоком уровне, копчение, вяление и т.п. В ресторанах Владивостока действительно готовят это всё намного вкуснее, чем к примеру в Тайланде
+7
0
+7
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sed3009
Скажите пожалуйста, жители Владивостока - у вас морепродукты дешевле чем например на Урале или нет?
+3
0
+3
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VintDV
Ответ sed3009
Скажите пожалуйста, жители Владивостока - у вас морепродукты дешевле чем например на Урале или нет?
Нет конечно. В Москве и Питере дешевле. а на Урале тем более:)
Всё дело в заточенности на экспорт + сама процедура выгрузки в наши порты долгая. Плюс портовые хранилища например в руках кучки людей, которые задирают цены и руки выкручивают. Легче в море улов продать забугор чем попробовать доставить нам на стол:)))
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