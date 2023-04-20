Монтур – 1-й защитник в истории «Флориды», забивший 2+ гола за матч в плей-офф

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур сделал дубль в матче плей-офф НХЛ против «Бостона» (6:3, 1-1).

Он набрал очки впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

стал первым защитником и 10-м полевым игроком в истории «Флориды», забившим не менее 2 голов за матч в плей-офф.

Ранее это также удалось нападающим , , Рэю Шеппарду, , Робу Нидермайеру, Стю Барнсу, Дэйву Лаури, Джоди Халлу и Тому Фицджералду.