Монтур – 1-й защитник в истории «Флориды», забивший 2+ гола за матч в плей-офф
Защитник «Флориды» Брэндон Монтур сделал дубль в матче плей-офф НХЛ против «Бостона» (6:3, 1-1).
Он набрал очки впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Монтур стал первым защитником и 10-м полевым игроком в истории «Флориды», забившим не менее 2 голов за матч в плей-офф.
Ранее это также удалось нападающим Картеру Верхэге, Райлли Смиту, Рэю Шеппарду, Стивену Уайссу, Робу Нидермайеру, Стю Барнсу, Дэйву Лаури, Джоди Халлу и Тому Фицджералду.
К 29 годам прошел путь из Анахайма в Баффало (утки получили неликвид), из Баффало во Флориду (клинки получили неликвид), где знатно отжигает.