Монтур – 1-й защитник в истории «Флориды», забивший 2+ гола за матч в плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли Стивен Уайсс Роб Нидермайер Стю Барнс НХЛ Том Фицджералд Райлли Смит Джоди Халл Дэйв Лаури Брэндон Монтур Картер Верхэге Хоккей

Защитник «Флориды» Брэндон Монтур сделал дубль в матче плей-офф НХЛ против «Бостона» (6:3, 1-1).

Он набрал очки впервые в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Монтур стал первым защитником и 10-м полевым игроком в истории «Флориды», забившим не менее 2 голов за матч в плей-офф.

Ранее это также удалось нападающим Картеру ВерхэгеРайлли Смиту, Рэю Шеппарду, Стивену Уайссу, Робу Нидермайеру, Стю Барнсу, Дэйву Лаури, Джоди Халлу и Тому Фицджералду.

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3 комментария

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Jarome
5 деф лиги по очкам с 73 в 80 матчах с 3,5 млн контрактом.

К 29 годам прошел путь из Анахайма в Баффало (утки получили неликвид), из Баффало во Флориду (клинки получили неликвид), где знатно отжигает.
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Николай Васильков
Монтур - 1 из открытий сезона, а как по мне - главное открытие.
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