Мэттьюс после 3:7 от «Тампы»: «Они вышли на новый уровень, мы – нет. Все просто»

Остон Мэттьюс высказался о поражении «Торонто» от «Тампы» (3:7) в 1-м матче серии.

Канадский клуб проиграл «Лайтнинг» в первом домашнем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).

«Они вышли на новый уровень, мы – нет. Все просто. У нас был плохой старт, пошли удаления, а они очень хорошо играют в большинстве», – сказал форвард «Лифс».

« » в этом матче 8 раз сыграла в большинстве и забросила 4 шайбы.