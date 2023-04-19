Мэттьюс после 3:7 от «Тампы»: «Они вышли на новый уровень, мы – нет. Все просто»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс высказался о поражении «Торонто» от «Тампы» (3:7) в 1-м матче серии.

Канадский клуб проиграл «Лайтнинг» в первом домашнем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1). 

«Они вышли на новый уровень, мы – нет. Все просто. У нас был плохой старт, пошли удаления, а они очень хорошо играют в большинстве», – сказал форвард «Лифс». 

«Тампа» в этом матче 8 раз сыграла в большинстве и забросила 4 шайбы.

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11 комментариев

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Антон Киселёв
Трёхкратному финалисту последних розыгрышей необязательно повышать уровень, чтобы обыграть Торонто, не стоит себе льстить😁
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curdboy
Говорят, там капитан наговорил про предвзятое судейство - вот где было бы интересно)))
+6
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ivany4
таронта познала божый гнев
+5
-2
+3
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See what
Ну Торонто тоже круто 2 из 3 пауер плеев реализовало
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CrusadeR
Торонто. Первый раунд. Классика.
+3
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old folk
Ответ Антон Киселёв
Трёхкратному финалисту последних розыгрышей необязательно повышать уровень, чтобы обыграть Торонто, не стоит себе льстить😁
новый уровень по сравнению с регуляркой)
+2
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srs
Ну а как же - я устал, попрошу обмена
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igor nn
Усики и Бородка Невского поможет Мексиканцу..Беспроигрышный вариант..я серьезно говорю))
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гилберт
Проще простого.
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Кино Музыка
Согласен, тоже заметил в игре Тампы изменения.
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