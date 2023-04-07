«Торонто» будет иметь преимущество своей площадки в серии с «Тампой»

«Лифс» уступили «Бостону» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате .

Одного очка хватило, чтобы гарантировать себе 2-е место в Атлантическом дивизионе на фоне разгрома «Тампы» от «Айлендерс» (1:6).

У «Торонто» 103 очка в 78 играх. В первом раунде плей-офф канадский клуб второй год подряд сыграет с «Лайтнинг» (96 очков в 79 играх).

Первые 2 матча серии, а также 5-й и 7-й (при необходимости) пройдут в Торонто.

В прошлом сезоне «Тампа» выиграла серию со счетом 4-3, победив в 7-м матче на выезде со счетом 2:1.

« » не проходил первый раунд с 2004 года.