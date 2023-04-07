«Торонто» будет иметь преимущество своей площадки в серии с «Тампой»

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«Торонто» будет иметь преимущество своей площадки в серии с «Тампой»

«Лифс» уступили «Бостону» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Одного очка хватило, чтобы гарантировать себе 2-е место в Атлантическом дивизионе на фоне разгрома «Тампы» от «Айлендерс» (1:6). 

У «Торонто» 103 очка в 78 играх. В первом раунде плей-офф канадский клуб второй год подряд сыграет с «Лайтнинг» (96 очков в 79 играх).

Первые 2 матча серии, а также 5-й и 7-й (при необходимости) пройдут в Торонто. 

В прошлом сезоне «Тампа» выиграла серию со счетом 4-3, победив в 7-м матче на выезде со счетом 2:1. 

«Торонто» не проходил первый раунд с 2004 года. 

13 комментариев

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Kel.Tu
Ответ Garikus89
Ну да, только если Лифс, которые по потерянным на третьем месте в Конфе, заняли бы это третье место, то они бы все равно играли с Тампой)
4-е по потерянным и вышли бы на Рейнджерс условно. Не сильно легче Тампы в любом случае, но интереснее.
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Garikus89
Ответ ABarca777
Юбилей будет в следующем году, вот и выйдут тогда к 20-летию))) Да и только потому, что формат игр поменяют. Надоело , что играют в рамках одного дивизиона уже...
Ну да, только если Лифс, которые по потерянным на третьем месте в Конфе, заняли бы это третье место, то они бы все равно играли с Тампой)
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Stewee
Тампа в 6 играх пройдет.
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ABarca777
Юбилей будет в следующем году, вот и выйдут тогда к 20-летию))) Да и только потому, что формат игр поменяют. Надоело , что играют в рамках одного дивизиона уже...
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Артем Зырянов
Ответ Иван Павлов
Сирелли, Хэйгл, Чернак, Марун и Жанно либо не играли против Айлендерс (из-за травм, а не просто отдых), либо закончили матч досрочно. Наверняка в отношении большинства из них это является мерами предосторожности, но всё же.
Они все играли два дня назад с "Рейнджерс", и команда выглядела очч невнятно.
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vals1702
судьи вытащили Тампу в прошлый раз. В этот раз такого не должно быть. Удачи Торонто!
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Pink Floyd1276
Ответ Иван Павлов
Фигня всё это про «мёртвую Тампу». Им не первый год на регулярку в общем всё равно, поэтому оценка Тампы по матчам гладкого чемпионата не то чтобы очень объективна. Другое дело, что у них сейчас много потерь в составе, и успеют ли игроки восстановиться до серии с Торонто - вопрос.
Мертвые иногда кусаются - в серии все будет зависеть от воротчиков, в особенности от листьев, хотя и Вася не святой последнее время.
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Иван Павлов
Ответ Артем Зырянов
Кто там потери? Жано, который сегодня выбыл?
Сирелли, Хэйгл, Чернак, Марун и Жанно либо не играли против Айлендерс (из-за травм, а не просто отдых), либо закончили матч досрочно. Наверняка в отношении большинства из них это является мерами предосторожности, но всё же.
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Артем Зырянов
Ответ Иван Павлов
Фигня всё это про «мёртвую Тампу». Им не первый год на регулярку в общем всё равно, поэтому оценка Тампы по матчам гладкого чемпионата не то чтобы очень объективна. Другое дело, что у них сейчас много потерь в составе, и успеют ли игроки восстановиться до серии с Торонто - вопрос.
Кто там потери? Жано, который сегодня выбыл?
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Иван Павлов
Ответ WOLFSSCHANZE
Если и сейчас вылетят в первом раунде, против такой мертвой гвадэлупы как Тампа, то можно закрывать лавочку. Выкидывать их к чертовой матери в ахл, или в КХЛ, в дивизион к Йозе Марино, там им самое место.
Фигня всё это про «мёртвую Тампу». Им не первый год на регулярку в общем всё равно, поэтому оценка Тампы по матчам гладкого чемпионата не то чтобы очень объективна.

Другое дело, что у них сейчас много потерь в составе, и успеют ли игроки восстановиться до серии с Торонто - вопрос.
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WOLFSSCHANZE
Если и сейчас вылетят в первом раунде, против такой мертвой гвадэлупы как Тампа, то можно закрывать лавочку. Выкидывать их к чертовой матери в ахл, или в КХЛ, в дивизион к Йозе Марино, там им самое место.
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ILYA_FCB
Осталось всего лишь не вылететь в первом раунде
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Белый офицер
Главное не доводить до 7-й игры, а то Торонто без разницы где ее проигрывать.
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