«Ак Барс» повел в серии после первого матча вполне заслуженно. Самое главное, обе команды нам подарили зрелищный хоккей, и хочется продолжения банкета. Много перед финалом говорилось о том, что и в тренерском штабе казанцев, и в тренерском штабе ЦСКА предпочитают хоккей системный, прагматичный, красота там остается на вторых-третьих местах. Но и системный хоккей может быть скоростным и дарить эмоции, которые захлестнули болельщиков на Татнефть Арене, да и телезрителям точно было не скучно. Больше шестидесяти бросков в створ ворот на двоих, причем очень много опасных, а сколько еще блокированных, тоже говорят об активности в атаке обеих команд. Первый матч это всегда открытие и своеобразная заявка на дальнейшее продолжение серии. Вполне возможно, второй матч таким ярким не станет. Поражение в нем для армейцев не будет катастрофой, но уступать 0 – 2 в серии очень рискованно, команда лишится права на ошибку. С другой стороны, очень сложно что-то противопоставить такому «Ак Барсу» с его убийственной реализацией. Ждем второй поединок, который состоится на Татнефть Арене, начало в 19:00 по московскому времени.

Счет в серии 1 – 0

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТМ 4,5

Дифирамбов главному тренеру казанцев Зинэтуле Билялетдинову спето уже не мало и в целом, и по ходу нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Он самый опытный среди всех наставников команд в плей-офф, можно сказать, что представляет поколение тренеров старой школы, хоть и с поправками на современные условия. Хоккеистам должен вселять уверенность сам факт его нахождения на скамейке. Совсем по-другому бывает у тех, где тренер без какого-либо послужного списка руководит командой, но у таких и потолком обычно бывает финал конференции. Впрочем, СКА это совсем другая история. Матчи «Ак Барса» с омским «Авангардом» показали, что ни о какой равной борьбе там речи не могло идти, казанцы победили довольно уверенно, но ЦСКА точно соперник другого уровня, и тут требуются новые идеи.

Идеи даже, на первый взгляд, в мелочах. Вспомним гол Станислава Галиева в большинстве. Билялетдинов сознательно видоизменил пятерку большинства, убрал с точки вбрасывания Шипачева и поставил туда Кирилла Семенова, у которого гораздо лучше процент игры на вбрасываниях, нежели чем у Вадима. В результате точка выиграна, шайба у Шипачева, и он идеальным пасом переводит ее под бросок Галиеву. «Ак Барс» выходит вперед, и этот гол в итоге становится победным. Правда, сам тренер признался, что решение не сиюминутное, принимали его и ранее, но главное, что сейчас оно было очень своевременным. Тем более учитывая, что в первом периоде хозяева чуть ли не вдвое хуже были на вбрасываниях, чем армейцы.

А дальше нужно было удерживать это преимущество, ведь шла всего 23-я минута матча. Но казанцы удерживают его не бездумно, а регулярно ловят хоккеистов ЦСКА на контратаках с отличной реализацией. В третьем периоде сначала Дмитрий Воронков увеличил преимущество своей команды в счете, а затем Кирилл Панюков поставил в матче точку. Тем не менее голкиперу Тимуру Билялову не раз приходилось спасать свою команду, и это значит, что москвичи точно проведут работу над ошибками и поправят прицел.

Армейцам по ходу нынешнего розыгрыша плей-офф не привыкать попадать в такие ситуации. По три раза они проигрывали в первом и во втором раундах, дважды уступили питерскому СКА, так что поражение в первом матче серии вряд ли как-то сильно смутит команду Сергея Федорова. Тем более по ходу матча их упрекнуть в чем-то сложно. Разве что в первой пропущенной шайбе от Артема Лукоянова, когда ЦСКА играл в большинстве. Такие оплошности могут сыграть дурную шутку в финале, но только на с армейцами. Они усилили натиск и смогли отыграться. Вновь заброшенной шайбой отметился Михаил Григоренко. Другое дело, что многочисленные возможности нужно реализовывать. К тому же ЦСКА перебросал своих соперников и больше владел шайбой.

Некоторые ссылаются на вратарский фактор, причем в который уже раз, считая, что Адам Рейдеборн слабое звено этой команды особенно на фоне игры его визави Билялова. Но откровенных ляпов швед уже давно не допускает. Мог бы больше выручать? Наверное, но эта проблема судя по всему не самая главная для армейского тренерского штаба. Команда проигрывает и главная задача идти атаковать соперника, что мы и видели на протяжении всего первого поединка. Порой хозяев запирали в зоне, но шайба в ворота все равно не шла. Может быть, Сергею Федорову как раз не хватило каких-то сиюминутных решений, которые были у Билялетдинова.

Во втором матче мы точно увидим несколько иной ЦСКА. Игра, правда, может стать более закрытой как со стороны одних, так и со стороны других. Чем дальше, тем меньше остается прав на ошибку. Армейцы сыграют более прагматично и наверняка второй раз подряд не повторят такую слабую реализацию моментов. Следует ожидать, что Григоренко поддержат другие форварды ЦСКА, иначе в игре против «Ак Барса» придется совсем сложно. Ну, и Адам Рейдеборн может играть более надежно, в чем мы не раз убеждались. Все это должно стать составными частями для успеха москвичей во втором матче.

Прогноз и коэффициенты на матч Ак Барс — ЦСКА

Сложно поверить, что ЦСКА проиграет второй матч подряд. Во-первых, команды приблизительно равны по силам, во-вторых будет проведена определенная тренерская работа. К тому же «Ак Барс» получил право на ошибку и мысль «если проиграем, ничего страшного» все равно у хоккеистов хозяев будет сидеть в голове. Букмекеры отдают преимущество во второй встрече гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Ак Барса» — 2,74

Ничья в основное время — 3,58

Победа ЦСКА — 2,44

Как бы не прагматично играли обе команды, но в составах обеих собраны такие мастера, что всегда смогут найти возможность для реализации момента. Вряд ли хоккей будет закрытым, скорее, более дисциплинированным, много удалений не будет, как и не будет заброшено много шайб. Отталкиваемся от того, что гостям победа нужнее, они ее и добудут.