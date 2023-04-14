Кирилл Фастовский: «Поддерживаю тренд Ларионова, тренироваться и играть летом – не нужно. Можно сдвинуть плей-офф на май, но все упрется в сборные»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Кирилл Фастовский ответил на вопрос о возможности играть сезон КХЛ до мая.

Игорь Ларионов в интервью предложил выйти из ИИХФ и играть до лета. Президент КХЛ Алексей Морозов отвечает, что это невозможно. Потому что тогда топовых игроков будут выдергивать в сборные на чемпионат мира. И удержать их мы не имеем права. Вот, к примеру, из «Сибири» в разгар плей-офф заберут Бека. Для вас какая модель лучше?

– В любой схеме есть плюсы и минусы. Я поддерживаю тренд, который задал Ларионов, потому что хоккей – зимний вид спорта. Тренироваться и играть летом – не нужно.

Сейчас чемпионат меняется сам собой.

Количество игр увеличилось, и все команды серьезно задумались: когда начинать подготовку? Многие сдвигают ее на самый конец июля или даже начало августа, уменьшая количество летних турниров.

При таком количестве матчей в регулярке, не требуется играть еще и на предсезонке.

Можно сдвинуть плей-офф на май. Но тогда все действительно упрется в сборные. Такая опасность есть. Правда, мы всегда больше опасались за то, что в сборные уедут европейцы.

Их в КХЛ уже практически не осталось. А тех, что играют у нас, европейские федерации сами в сборную привлекать не хотят. Поэтому в нынешних условиях удлинение сезона в КХЛ мне кажется разумным.

То есть предсезонку начинаем в августе, а до середины мая проводим решающие матчи плей-офф. Играть в июне – слишком радикально. Это ведь тоже получится уже летний хоккей, – сказал генеральный директор «Сибири».

3 комментария

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Кеша
Еще с судейством разберитесь . Судейство полный швах. Богатые клубы, по идее, собравшие лучших игроков в лиге в свои команды, должны обыгрывать менее богатых по спортивному принципу , но они и тут не тянут. Мерзко смотреть на двойные стандарты судей , двойные трактовки и системные ошибки . Не надо никого тянуть за уши наверх . Иначе , это не лига , а позорище . Одним словом работы непочатый край . И нужно учитывать мнение всех клубов из различных часовых поясов и разным бюджетом , чтобы их голоса имели равные права с клубами олигархами.
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Sever12
Да не пойдут на это Владислав и его команда дармоедов, ведь тогда придется упразднять ФХР, они зачем будут нужны в полном своем составе, обмениваться письмами с ихф много не надо народа.
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Кеша
Давайте сделаем правильную лигу сначала - честную и справедливую , а самое главное конкурентную внутри и с внешним миром . А на сборную всегда найдутся делегированные игроки высокого класса . Сейчас даже нет смысла говорить про сборную - будет день и будет пища . После советского Приза Известий , куда приезжали сильнейшие сборные Чехословакии, Швеции и Финляндии нынешние турниры не вызывали особого интереса . Был еще равнозначный турнир на приз газеты «Руде право».
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