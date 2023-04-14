Кирилл Фастовский: «Поддерживаю тренд Ларионова, тренироваться и играть летом – не нужно. Можно сдвинуть плей-офф на май, но все упрется в сборные»

Кирилл Фастовский ответил на вопрос о возможности играть сезон КХЛ до мая.

– в интервью предложил выйти из ИИХФ и играть до лета. Президент КХЛ Алексей Морозов отвечает, что это невозможно. Потому что тогда топовых игроков будут выдергивать в сборные на чемпионат мира. И удержать их мы не имеем права. Вот, к примеру, из « » в разгар плей-офф заберут Бека. Для вас какая модель лучше?

– В любой схеме есть плюсы и минусы. Я поддерживаю тренд, который задал Ларионов, потому что хоккей – зимний вид спорта. Тренироваться и играть летом – не нужно.

Сейчас чемпионат меняется сам собой.

Количество игр увеличилось, и все команды серьезно задумались: когда начинать подготовку? Многие сдвигают ее на самый конец июля или даже начало августа, уменьшая количество летних турниров.

При таком количестве матчей в регулярке, не требуется играть еще и на предсезонке.

Можно сдвинуть плей-офф на май. Но тогда все действительно упрется в сборные. Такая опасность есть. Правда, мы всегда больше опасались за то, что в сборные уедут европейцы.

Их в КХЛ уже практически не осталось. А тех, что играют у нас, европейские федерации сами в сборную привлекать не хотят. Поэтому в нынешних условиях удлинение сезона в КХЛ мне кажется разумным.

То есть предсезонку начинаем в августе, а до середины мая проводим решающие матчи плей-офф. Играть в июне – слишком радикально. Это ведь тоже получится уже летний хоккей, – сказал генеральный директор «Сибири».