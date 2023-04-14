Канада впервые в истории женского ЧМ не выиграла в основное время у европейской сборной. Швеция отыгралась за 10 секунд до конца 3-го периода

Женская сборная Канады впервые не обыграла европейскую сборную в основное время.

В четвертьфинале женского чемпионата мира сборная Канады победила сборную Швеции (3:2 ОТ).

Швеция стала первой сборной, помимо команды США, в истории женских чемпионатов мира, которая смогла довести матч с канадками до овертайма.

По ходу игры 1/4 финала сборная Швеции уступала 0:2.

Первую шайбу команда отыграла на 39-й минуте второго периода, а сравнять счет Швеции удалось в формате «6 на 5» за десять секунд до конца третьего периода.

На пятой минуте дополнительного периода Канада одержала победу благодаря голу Сары Нерс – двоюродной сестры защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нерса.