Энсон Картер: «Эдмонтон» потенциально может обыграть «Бостон» в случае встречи в финале Кубка Стэнли»

Теги Бостон Кубок Стэнли Эдмонтон Энсон Картер НХЛ Хоккей

Энсон Картер считает, что «Эдмонтон» может победить «Бостон» в финале Кубка Стэнли.

«Мне очень нравится то, как играет «Эдмонтон».

Думаю, это команда, которая потенциально может обыграть «Бостон», если они встретятся в финале Кубка Стэнли», – сказал Энсон Картер, который играл в НХЛ и за «Бостон», и за «Эдмонтон».

«Брюинс» занимают первое место в таблице Восточной конференции, набрав 133 очка в 81 матче регулярного чемпионата.

«Ойлерс» находятся на второй позиции в Западной конференции, имея в своем активе 107 баллов в 81 игре.

6 комментариев

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Дмитрий Ковальчук
Любая команда потенциально может обыграть любую команду в случае встречи в плей-офф Кубка Стэнли
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Дмитрий Якушевич
Ответ Xell
Эдмонтону для начала надо пройти Даллас и Вегас)) Что будет очень сложно, а еще есть Миннесота.
Какой Вегас и Даллас, если они вылетят от Кингз?
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Хаскерс
Бостон был настолько хорош в регулярке, что с трудом верится в проход дальше второго раунда. А Эдмонтон как всегда уберут. Хорошая команда должна иметь суперзаща и вратаря. Побегунчикам делают больно в плейоффе.
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Darkhan Darkhan
все будет зависеть от Макдэвида
+1
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Xell
Эдмонтону для начала надо пройти Даллас и Вегас)) Что будет очень сложно, а еще есть Миннесота.
+2
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Антон
Про любую команду можно так сказать "Потенциально может обыграть"
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