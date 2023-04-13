Энсон Картер: «Эдмонтон» потенциально может обыграть «Бостон» в случае встречи в финале Кубка Стэнли»
Энсон Картер считает, что «Эдмонтон» может победить «Бостон» в финале Кубка Стэнли.
«Мне очень нравится то, как играет «Эдмонтон».
Думаю, это команда, которая потенциально может обыграть «Бостон», если они встретятся в финале Кубка Стэнли», – сказал Энсон Картер, который играл в НХЛ и за «Бостон», и за «Эдмонтон».
«Брюинс» занимают первое место в таблице Восточной конференции, набрав 133 очка в 81 матче регулярного чемпионата.
«Ойлерс» находятся на второй позиции в Западной конференции, имея в своем активе 107 баллов в 81 игре.
6 комментариев