Владимир Юрзинов о СКА: «Штаб Ротенберга сделал ставку на молодежь, развитие. Такая политика соответствует победным традициям советского хоккея»

Владимир Юрзинов высказался о поражении СКА от ЦСКА в полуфинале КХЛ.

– Что скажете о СКА? Команду критикуют за то, что некоторые опытные мастера оказались в резерве.

– Давайте избегать дилетантских разговоров. СКА провел очень хороший сезон. Была победа за явным преимуществом в регулярном чемпионате, был яркий плей-офф.

Да, у СКА имелись все возможности навербовать легионеров или опытных игроков, но штабом Романа Ротенберга была сделана ставка именно на молодежь, на развитие.

Считаю, это абсолютно правильное решение, которое принесет свои плоды в будущем. Кстати, такая кадровая политика полностью соответствует победным традициям советского хоккея.

Сегодня в СКА половина команды – молодые игроки, которые будут расти.

Едва ли не вся центральная линия – Бардаков, Хуснутдинов, Глотов, защитник Никишин, список можно продолжать – запомните эти имена! В том числе благодаря ЦСКА все они получили бесценный опыт классного кубкового хоккея.

Вообще для меня главный победитель армейской серии – весь российский хоккей. Посмотрите, как раскрылась и молодежь , например, Полтапов, Мингачев, Абрамов.

Они прибавляли с каждым матчем, подстраивались под соперника, росли. Повторюсь, мы увидели хоккей высокого уровня. Это большой плюс нынешнего плей-офф, – сказал бывший тренер сборной СССР.