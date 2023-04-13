Владимир Юрзинов о СКА: «Штаб Ротенберга сделал ставку на молодежь, развитие. Такая политика соответствует победным традициям советского хоккея»

Теги ЦСКА СКА Владимир Юрзинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о поражении СКА от ЦСКА в полуфинале КХЛ.

– Что скажете о СКА? Команду критикуют за то, что некоторые опытные мастера оказались в резерве.

– Давайте избегать дилетантских разговоров. СКА провел очень хороший сезон. Была победа за явным преимуществом в регулярном чемпионате, был яркий плей-офф. 

Да, у СКА имелись все возможности навербовать легионеров или опытных игроков, но штабом Романа Ротенберга была сделана ставка именно на молодежь, на развитие.

Считаю, это абсолютно правильное решение, которое принесет свои плоды в будущем. Кстати, такая кадровая политика полностью соответствует победным традициям советского хоккея.

Сегодня в СКА половина команды – молодые игроки, которые будут расти.

Едва ли не вся центральная линия – Бардаков, Хуснутдинов, Глотов, защитник Никишин, список можно продолжать – запомните эти имена! В том числе благодаря ЦСКА все они получили бесценный опыт классного кубкового хоккея.

Вообще для меня главный победитель армейской серии – весь российский хоккей. Посмотрите, как раскрылась и молодежь ЦСКА, например, Полтапов, Мингачев, Абрамов.

Они прибавляли с каждым матчем, подстраивались под соперника, росли. Повторюсь, мы увидели хоккей высокого уровня. Это большой плюс нынешнего плей-офф, – сказал бывший тренер сборной СССР.

6 комментариев

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snipe
Перепись «лизнувших» Романа Борисовича продолжается…
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mitos
Не помню такой советской традиции. Хоть убей!
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Сергей Омиго
Читайте:"Капитал"К.Маркса,деньги уничтожают личность,в ска два состава,10вратарей,уничтожены другие клубы,настрой(хапнуть,пока платят)тренера ненавидят(ни одного положительного отзыва)о каких преспективах речь,о личной выгоде
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Alex the brave
Ох уж эти принципиальные правдорубы, отрабатывают свой гонорар превосходно.
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Al561
СКА как пылесос высасывает молодые таланты из других клубов, тасует их под себя, многих маринует, лишних меняет пачками или распихивает по арендам.
Вот и вся система "развития".
И то только потому, что у игроков классных и опытных Рома не пользуется авторитетом.
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Darshan
Сразу видно что человек держит нос по ветру и знает кого хвалить. Только репутацией нужно дорожить - раз испортив не восстановить, да и в старости можно ее поберечь.
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