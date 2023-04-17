Казанский «Ак Барс» будет играть с московским ЦСКА в финале Кубка Гагарина, обе команды оказались на этой стадии розыгрыша абсолютно заслуженно. Перед финалами конференций болельщики радовались предстоящей интриге. Что «Авангард» для «Ак Барса», что СКА для московских армейцев представлялись равными соперниками, но в итоге уступили и практически ничего не смогли противопоставить победителям. В 2018 году «Ак Барс» уже встречался с ЦСКА в финале и смог выиграть Кубок Гагарина в третий раз в своей истории. Больше побед нет ни у одного клуба. Казанцев также возглавлял тогда Зинэтула Билялетдинов. Армейцы, чьим тренером тогда был Игорь Никитин, уступили в пяти матчах. На следующий год ЦСКА все-таки смог впервые выиграть Кубок Гагарина, а в прошлом году уже с Сергеем Федоровым москвичи стали обладателями трофея во второй раз. В обеих командах собраны опытные хоккеисты, у каждой есть свои козыри. Чьи окажутся более весомыми покажут финальные поединки, первый из которых состоится на Татнефть Арене, начало в 19:30 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 4,5

В начале сезона казанскую команду возглавил Олег Знарок, и такой ход руководителей клуба виделся вполне оправданным. Специалист трижды приводил свои команды к победам в Кубке Гагарина, умеет работать как с опытными, так и молодыми хоккеистами. «Ак Барс» и так каждый год считается одним из фаворитов Континентальной хоккейной лиги, а тут команде начали прочить победу. Но у Знарка не получилось, был момент, когда казанцы даже не попадали в кубковую восьмерку. Не долго думая, руководство на место главного тренера пригласило Зинэтулу Билялетдинова и попало в точку. В регулярном чемпионате команда стала исправлять ситуацию и в итоге заняла первое место в Восточной конференции.

Плей-офф «барсы» тоже начали уверенно. В первом раунде они переиграли соседей из Нижнекамска в шести матчах. Во втором то же количество игр затратили для победы над «Адмиралом» из Владивостока. Минус был только один, на Дальний Восток пришлось летать дважды, и никто не знал как это скажется на физическом состоянии игроков в финале конференции. После первых двух матчей с омским «Авангардом» была ничья, и фаворитом виделся как раз клуб из Сибири. Но в итоге получилось, что омичи не смогли больше выиграть ни одного матча. «Ак Барс» переиграл своего соперника по всем статьям. Прежде всего команда продемонстрировала характер. В серии было три овертайма, и все три раза побеждали в них казанцы.

Билялетдинов умело управляет командой по ходу не только серии, но и каждого матча в отдельности. Он постоянно экспериментирует и ищет новые сочетания игроков, не боится доверять молодым хоккеистам, а те отвечают благодарностью в виде результативных действий на площадке. Главный тренер всегда спокоен, и его спокойствие передается игрокам. Те самые перелеты во Владивосток, как выяснилось по ходу серии с «Авангардом» на команде не сказались, это говорит о ее хорошей физической форме. К тому же по сравнению с ЦСКА у «Ак Барса» было на несколько дней больше отдыха и подготовки к решающей серии. Если казанцы будут играть еще активнее, то у них отличные шансы на четвертый Кубок Гагарина.

Все что говорится в адрес команды из Татарстана, можно в той или иной степени применить к ЦСКА. Здесь собраны опытные хоккеисты, имеющие за плечами победы в Кубке Гагарина и большой опыт игры в НХЛ. Команда находится в хорошей физической форме, она провела уже двадцать матчей в нынешнем плей-офф, по ходу отыграв две семиматчевых серии. В каждой из них, как и в финале конференции, армейцы демонстрировали свой характер и не стушевались, даже когда исход противостояний становился не в их пользу. Сергей Федоров менее опытен чем его визави, но за плечами наставника армейцев тоже есть выигрыш главного трофея КХЛ. Главный тренер знает, как выводить свою команду на пик формы и знает, как побеждать.

Федоров на тренерской скамейке не менее спокоен чем Билялетдинов. Он не любит бросаться красивыми фразами, вроде «новорожденной» команды, но при этом четко выполняет свою работу. Признает ошибки, но проводит над ними работу, и в следующем матче ЦСКА играет еще сильнее. Ключевым в финальной серии на Западе против СКА стал пятый матч. Точнее, реакция тренерского штаба и игроков команды на поражение в четвертом матче у себя на площадке. Могло показаться, что СКА перехватывает инициативу особенно поведя в первом периоде в две шайбы. Но все помнят, чем в итоге обернулось дело: 7 : 3 в пользу ЦСКА, который в шестом матче в Москве вообще ничего не дал сделать своим оппонентам.

Но если СКА соперник, который ничем удивить не смог, да к тому же тренерский штаб там совершал массу ошибок, то «Ак Барс» команда иного уровня. Там уже внимательно изучают все решения тренеров в целом, так и индивидуальную игру каждого хоккеиста. С другой стороны, сколько не изучай игру Михаила Григоренко, который уже претендует на звание MVP или Константина Окулова, отлично сыгравшего в финале Западной конференции, такие мастера всегда смогут создать для себя момент и, главное, реализовать его. Очень многое будет зависеть от действия вратарей. Швед Адам Рейдеборн играет на высоком уровне, не делает умопомрачительных спасений, но и не допускает откровенных ляпов.

Прогноз и коэффициенты на матч Ак Барс — ЦСКА

Как бы не завершился первый матч, он вряд ли станет определяющим в серии, хотя придаст победителю дополнительные силы. ЦСКА едет в Казань, и у команды есть право на ошибку. Предстоящая игра будет напоминать разведку боем, особенно ее первый период. Главная задача команд будет обезопасить свои ворота, но и на креативные ходы впереди у тех и у других достаточно мастеров высокого уровня. Шансы команд практически равные, это подтверждают и коэффициенты букмекеров, которые отдают небольшое преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Ак Барса» — 2,77

Ничья в основное время — 3,47

Победа ЦСКА — 2,47

Можно с этими цифрами согласиться, если исходить из того, что ЦСКА смог уверенно пройти победителя регулярного чемпионата, но «Ак Барс» выиграл сильную Восточную конференцию и вряд ли уступит в первом матче серии. Поэтому несмотря на коэффициенты предлагаем поставить на хозяев.