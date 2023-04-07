Кубок Гагарина достиг своей кульминации — решающего матча между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Команда из Татарстана рекордсмен по числу завоеванных кубков, на счету «Ак Барса» из три, и все были выиграны при тренере Зинэтуле Билялетдинове, который вновь возглавил клуб в середине сезона. У армейцев кубка два, при этом они являются действующими его обладателями, и к победе их привел в прошлом году Сергей Федоров. Пять лет назад команды уже играли в финале и тогда взяла верх казанская команда.

На пути к решающей серии «Ак Барс» прошел в первом раунде нижнекамский «Нефтехимик», а затем «Адмирал» из Владивостока. В обоих случаях для победы хватило шесть матчей. В финале Восточной конференции казанский клуб встретился с омским «Авангардом». Предполагалась, что эта серия может затянуться на все семь матчей, но в итоге команде Билялетдинова для победы хватило пяти. ЦСКА сыграл в этом плей-офф уже двадцать матчей. В первых двух раундах армейцы победили сначала череповецкую «Северсталь», а затем с ярославский «Локомотив», причем в обеих сериях пришлось играть седьмые матчи. В финале Западной конференции были повержены извечные соперники одноклубники из Санкт-Петербурга. Для победы над СКА москвичам хватило шести матчей. Финал стартует в Казани, представляем вашему вниманию расписание матчей команд.

* — в случае необходимости