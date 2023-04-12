Грицюк про 1-4 от «Ак Барса»: «По самоотдаче нет ни к кому вопросов. «Авангард» вернется еще сильнее и злее в следующем году»
Арсений Грицюк высказался о вылете «Авангарда» из плей-офф Кубка Гагарина.
Омский клуб проиграл «Ак Барсу» со счетом 1-4 в финале Восточной конференции.
«Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] – системный тренер, возможно, в плане системы мы были слабее. Не скажу, что доволен, как завершилась серия, но я доволен, как команда выкладывалась на льду.
По самоотдаче нет ни к кому вопросов. Проиграли серию, но в следующем году мы вернемся еще сильнее и злее», – сказал нападающий «Авангарда» Грицюк.
2 комментария