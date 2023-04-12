Грицюк про 1-4 от «Ак Барса»: «По самоотдаче нет ни к кому вопросов. «Авангард» вернется еще сильнее и злее в следующем году»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк высказался о вылете «Авангарда» из плей-офф Кубка Гагарина.

Омский клуб проиграл «Ак Барсу» со счетом 1-4 в финале Восточной конференции.

«Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] – системный тренер, возможно, в плане системы мы были слабее. Не скажу, что доволен, как завершилась серия, но я доволен, как команда выкладывалась на льду.

По самоотдаче нет ни к кому вопросов. Проиграли серию, но в следующем году мы вернемся еще сильнее и злее», – сказал нападающий «Авангарда» Грицюк.

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2 комментария

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Волк16
Ответ Angryslon
Сеня, вот к тебе то как раз и есть вопросы по самоотдаче!
норм он играл!!!
+2
0
+2
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Angryslon
Сеня, вот к тебе то как раз и есть вопросы по самоотдаче!
0
-1
-1
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