Макдэвид – 1-й игрок в истории НХЛ с 3 сериями из 15 подряд игр с очками в одном сезоне. У него 152 балла в 81 игре

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 1-й игрок в истории НХЛ с 3 сериями из 15 игр с очками в одном сезоне.

Капитан «Эдмонтона» сделал результативную передачу в матче с «Колорадо» (2:1 ОТ) и довел текущую серию игр с очками до 15 (10+18 на отрезке). 

26-летний канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. На его счету 152 (64+88) очка в 81 играх. 

В текущем сезоне Макдэвид оставался без голов или передач всего в 7 играх. В последнем матче сезона «Эдмонтон» примет «Сан-Хосе». 

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
Интересно , "скоростной технарь" , повторит ,или сможет обновить рекорд по голам в 21 веке "силового бегунка" ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antoniom
Статистика притянутая за уши. То, что он лучший по таким сериям не значит ровным счетом ничего. Что лучше 3 по 15, 2 по 20 или 1 по 50? Критерий оценки абсолютно бессмысленный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
По идее, если без травм серьезных, то вполне может 2000 очков за карьеру разменять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ ЭЮЯ
Это все равно больше. Условно, он мог там где-то не набрать очков, и была бы такая же серия. Но он их набирал, тем самым обессмертив свое имя. Бегунок - лидер этой версии НХЛ, но не более того.
как он может лидером этой версии нхл, если за всю историю лиги больше очков за сезон набирали только грецки, лемье, айзерман и эспозито? двоих последних он еще может обойти. ты очередной поклонник путинтима и овцова?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
See what
Так как принципы игры шатнулись в сторону атаки, то Коннор может и побить все вечные рекорды Гретцки, тем более что тот в 30 лет закончил свою фантастическую статистику
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
See what
Ответ Ми Ша
Парень идёт на рекорд. Играет красиво, второй Гретцки
МакДэвид круче "великого": арсенал технических приемов богаче и скорость. Гретцки только в понимании игры может сравниться с МакДи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rare Shyy
Ответ ЭЮЯ
Это все равно больше. Условно, он мог там где-то не набрать очков, и была бы такая же серия. Но он их набирал, тем самым обессмертив свое имя. Бегунок - лидер этой версии НХЛ, но не более того.
смешно, когда подобные тебе диванные, не сделавшие в жизни ни че го, называют выдающихся людей просто бегунками. ну не получилось у тебя ничего, чё завидуешь то так открыто. попробуй хоть что-нибудь сделать, встать с дивана, что-ли))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antoniom
Ответ Зелим Мирзаев
Там имеется в виду серии
Глупая статистика какая-то получается. Можно ещё 5 серий по 10 очков, 15 по 5 и тд. придумать. Одна серия Гретцки всё это перебивает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭЮЯ
Ответ АРХАТ
Давай дубль в последней игре и красивые 66)
Хватит ему и 64. Хотя, уверен, все будут играть на него. Но у Шаркс свой интерес в этой игре - у них есть Карлссон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭЮЯ
Ответ Зелим Мирзаев
Там имеется в виду серии
Это все равно больше. Условно, он мог там где-то не набрать очков, и была бы такая же серия. Но он их набирал, тем самым обессмертив свое имя. Бегунок - лидер этой версии НХЛ, но не более того.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Балабанов
Ответ L1berty
Вроде у Гретцки было 50 игр подряд с очками. Это больше чем 3 по 15
Да. Но это ОДНА серия ;)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адильхан Абдусаламов
Не,это все фигня.
У него просто вся команда на его стату играют.
Команда то ничего не выигрывает,даже в ПО не вышли.

Интересно,про кого это мы читали последние лет 5 и кого это касается в данный момент ?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелим Мирзаев
Ответ L1berty
Вроде у Гретцки было 50 игр подряд с очками. Это больше чем 3 по 15
Там имеется в виду серии
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
Парень идёт на рекорд. Играет красиво, второй Гретцки
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
L1berty
Вроде у Гретцки было 50 игр подряд с очками. Это больше чем 3 по 15
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Давай дубль в последней игре и красивые 66)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий