Макдэвид – 1-й игрок в истории НХЛ с 3 сериями из 15 подряд игр с очками в одном сезоне. У него 152 балла в 81 игре
Коннор Макдэвид – 1-й игрок в истории НХЛ с 3 сериями из 15 игр с очками в одном сезоне.
Капитан «Эдмонтона» сделал результативную передачу в матче с «Колорадо» (2:1 ОТ) и довел текущую серию игр с очками до 15 (10+18 на отрезке).
26-летний канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. На его счету 152 (64+88) очка в 81 играх.
В текущем сезоне Макдэвид оставался без голов или передач всего в 7 играх. В последнем матче сезона «Эдмонтон» примет «Сан-Хосе».
У него просто вся команда на его стату играют.
Команда то ничего не выигрывает,даже в ПО не вышли.
Интересно,про кого это мы читали последние лет 5 и кого это касается в данный момент ?