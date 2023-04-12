Макдэвид – 1-й игрок в истории НХЛ с 3 сериями из 15 подряд игр с очками в одном сезоне. У него 152 балла в 81 игре

Коннор Макдэвид – 1-й игрок в истории НХЛ с 3 сериями из 15 игр с очками в одном сезоне.

Капитан « » сделал результативную передачу в матче с «Колорадо» (2:1 ОТ) и довел текущую серию игр с очками до 15 (10+18 на отрезке).

26-летний канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. На его счету 152 (64+88) очка в 81 играх.

В текущем сезоне Макдэвид оставался без голов или передач всего в 7 играх. В последнем матче сезона «Эдмонтон» примет «Сан-Хосе».