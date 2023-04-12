Прогноз на матч ЦСКА — СКА, 12.04.2023, финал Западной конференции Кубка Гагарина 2023

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Противостояние двух армейских клубов в финале Западной конференции подошло к своей кульминации. После победы в гостях армейцы Санкт-Петербурга вернули не только преимущество своей площадки, но и получили психологическое преимущество. Тем более удалось найти слабости у ЦСКА. Стало понятно, что оппонент может терять силы, как следствие концентрацию, и в итоге пропустить два гола в течение семнадцати секунд. Пятая игра в северной столице стала украшением не только этой серии, но и всего плей-офф. Здесь тоже были два быстрых гола от СКА, но и москвичи ответили тем же. В первом периоде команды совершили 27 бросков на двоих, просто праздник атакующего хоккея для болельщиков. Но совсем не праздник для одной из команд. Хозяева уступили и теперь ЦСКА находится в одном шаге от победы в серии. Но говорить, что она закончится в Москве пока рано. СКА придется возродиться еще раз, иначе второй год подряд можно остаться без финального поединка и без Кубка Гагарина. Шестой матч состоится на «ЦСКА Арене», начало в 19:30 по московскому времени.

Счет в серии 3 – 2

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТМ 5

ЦСКА

У ЦСКА, как оказалось после четвертого матча, есть слабые места. Они выливаются в проблемы на площадке. Другое дело, что проблемы московские армейцы создавали себе сами. Кроме того, в третьем периоде показалось, что игроков ЦСКА начали покидать силы, а это было уже тревожным звоночком. Первый период пятого матча стал продолжением третьего в предыдущей игре. Только хоккеисты СКА еще больше усилили давление и в итоге это привело к двум пропущенным шайбам в течение одной минуты. Мало того, хозяева могли забрасывать спустя несколько секунд еще одну. А всего гости позволили бросить по своим воротам семнадцать раз. Многие посчитали, что ЦСКА поплыл, но так не думали ни тренерский штаб москвичей, ни сами хоккеисты.

Прошло шесть минут и счет стал уже равным. Сначала Андрей Светлаков сыграл на добивании и отквитал одну шайбу, а затем Михаил Григоренко сумел на носовом платке обработать шайбу и с неудобной позиции отправить ее под перекладину ворот СКА. Все у ЦСКА визуально получалось легко, огромное преимущество хозяев, а после первого периода счет равный. Стоит отметить, что ни одна из команд не удалялась в течение первой трети игры, все понимали, насколько важен был этот матч серии. Второй период тоже прошел с перевесом СКА по броскам и по владению шайбой, но забили москвичи. Воспользовавшись позиционной ошибкой хозяев, Михаил Григоренко вышел один на один и вывел свою команду вперед.

В третьей двадцатиминутке еще одна ошибка хозяев, и Константин Окулов, оказавшись перед воротами Дмитрия Николаева, увеличил преимущество своей команды. В дальнейшем весь второй период ЦСКА контролировал ход игры, не позволив хозяевам поразить свои ворота, а пятая шайба заброшенная Максимом Маминым сняла все вопросы о победителе матча. Дальше соперник снял вратаря, московские армейцы играли в формате пять на шесть и четыре на пять, что позволило Григоренко оформить хет-трик, а Константину Окулову дубль. ЦСКА едет домой уверенный в своих силах со стремлением закончить серию в Москве.

СКА

После победы в гостевом матче над ЦСКА многие посчитали, что тренерский штаб СКА из Санкт-Петербурга смог найти противоядие против оппонентов, и перевернуть ход серии. Команда приехала домой трибуны погнали ее в атаку. Все хоккеисты делали правильно, не давали сопернику времени принимать решения, прессинговали его, создавая один за другим опасные моменты. Все это вылилось в гол Александра Никишина, а затем Эмиля Галимова. Неизвестно, как все могло бы закончиться, если бы питерские армейцы реализовали хотя бы еще одну-две возможности из массы, которые они создали в первом периоде. Но в итоге наступили на теже грабли, что и ЦСКА, позволили очень быстро сопернику сравнять счет.

В во втором периоде на примере пары эпизодов можно увидеть, в чем разница между двумя армейскими командами. На 31 минуте матча Дмитрий Яшкин вышел один на один с Адамом Рейдеборном, но переиграть голкипера не смог. Чуть ли не в ответной атаке такая же возможность возникла у гостей, и они вышли вперед. Уверенность в своих силах и концентрация, одни из козырей ЦСКА, а у СКА с этим не все в порядке. Дальше – больше. Посмотрите эпизод с четвертой пропущенной шайбой. Четыре игрока СКА сгрудилоись в средней зоне, позволив сопернику двумя передачами вывести Окулова на ворота. Опять концентрация и реализация сыграли в пользу ЦСКА.

Нельзя сказать, что СКА сдался, по инерции в третьем периоде команда пыталась идти вперед и организовать атаки, вот только московские хоккеисты встречали их уже при выходе из своей зоны. Роман Ротенберг заменил вратаря на шестого полевого игрока уже за шесть минут до конца третьего периода, и Александр Волков даже отквитал одну шайбу. Дальше был тайм-аут, обоюдное удаление у команд, но большего сделать хозяевам не удалось, а в свои ворота они пропустили еще две шайбы. После финальной сирены не оставалось ничего кроме как выместить досаду, устроив несколько потасовок. Своеобразный посыл СКА а шестую игру, только все же доказывать свое право на финал придется не в драках, а в игре на площадке, и сделать это будет очень сложно.

Прогноз и коэффициенты на матч ЦСКА – СКА

После таких матчей проигравшая команда либо собирается и берет следующий матч, либо разваливается. СКА не развалится, они это уже доказали в четвертом матче после проигранного третьего со счетом 0 : 4. Тем не менее весь ход серии показывает, что все в руках у другой армейской команды, и ей нужно продолжать показывать свою игру. Букмекеры отдают преимущество хозяевам площадки. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

  • Победа ЦСКА — 2,31
  • Ничья в основное время — 3,61
  • Победа СКА — 2,91

Как правило после счета 2 – 2 в серии пятый матч становится ключевым, поскольку у проигравшей команды в следующем нет права на ошибку. Исходя из этого, в предстоящей игре мы увидим осторожный хоккей, и такой голевой феерии как в предыдущей встрече уже не будет. И очень велика вероятность, что хоккеисты ЦСКА забросят на одну шайбу больше соперника.

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