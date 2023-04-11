Карлссон с 100-м очком в сезоне, Жиру и Павелски с 1000-м очком в карьере у каждого – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Оттава Даллас Сан-Хосе Джо Павелски НХЛ Клод Жиру Эрик Карлссон Хоккей

Эрик Карлссон, Клод Жиру и Джо Павелски – звезды дня в НХЛ.

НХЛ отметила трех юбиляров, подводя итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон с дублем в ворота «Виннипега» (2:6). Он стал 6-м защитником в истории НХЛ (и самым возрастным), набравшим 100 очков за сезон. 

Вторая звезда – форвард «Оттавы» Клод Жиру с 3 (2+1) очками в матче с «Каролиной» (3:2). Он достиг отметки 1000 очков и повторил личный рекорд по голам за сезон (34). 

Третья звезда – форвард «Далласа» Джо Павелски с голом в ворота «Детройта» (6:1). 38-летний американец стал 5-м игроком в истории НХЛ из 7-го раунда драфта или ниже, набравшим 1000 очков.

1 комментарий

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Александр Бабуев
Красивые цифры в звездах дня!
+4
0
+4
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