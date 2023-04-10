В целом ЦСКА выглядит сильнее в этой серии, но команды возвращаются в Санкт-Петербург. СКА вернул преимущество своей площадки, и счет в серии равный. Просто удивительно, какие провалы может допустить команда на этой стадии турнира. Об этом можно можно говорить, если взять в пример параллельную серию на Востоке, там тоже у команд случалось потеря концентрации на непродолжительное время, а в результате проигрывается матч. В четвертом матче двух армейских клубов такой казус произошел с ЦСКА. До конца второго периода все шло хорошо, а потом случился провал, который может быть роковым и сказаться на всей серии. Хозяева пропустили две шайбы в течение семнадцати секунд, и все. Игра, которая хорошо давалась и складывалась удачно, в итоге была проиграна. Теперь не только преимущество своей площадки, но и преимущество в психологии перешло к хозяевам предстоящего пятого матча. Только представьте, ЦСКА мог ехать в Санкт-Петербург, ведя в серии 3 – 1, а теперь все начинается сначала. Пятый матч состоится в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», начало в 19:30 по московскому времени.

Счет в серии 2 – 2

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТМ 4,5

После первых трех матчей серии слабо верилось, что питерские армейцы смогут вернуться домой на коне. Особенно после поражения с сухим счетом в третьей игре. ЦСКА был лучше практически во всем, а тренерскому штабу СКА нужно было что-то придумывать. Первый ход читался и вытекал из логики третьей игры. Никита Гусев тогда в третьем периоде был усажен на скамейку, а на четвертый матч его вообще не заявили. Та же участь постигла и Дамира Жафярова, правда, в данном случае речь шла о небольшой травме. Сам главный тренер мотивировал своих хоккеистов и не раз повторял на пресс-конференциях и в интервью, что его команда не много ни мало теперь новорожденная. Они что-то поняли и начинают все с чистого листа. Так это или нет, можно было увидеть только после начала четвертого матча.

В связи с изменениями в составе гостям пришлось тасовать тройки нападения, и Эмиль Галимов со Святославом Гребенщиковым поднялись выше. Такой ход показал, что тренерский штаб хочет усилить силовое давление на хоккеистов ЦСКА. В целом ход себя оправдал, по итогам первого периода гости перебросили хозяев в более чем в четыре раза, но что толку, если счет на табло оставался нулевым. Казалось, ключевой момент произошел в конце первого периода, когда Артем Сергеев совершенно неоправданно встретил в колено Никиту Камалова. В итоге пять плюс двадцать, и у СКА появилась отличная возможность впервые открыть счет в матче в этой серии. Вот только как сделать это без Никиты Гусева?

Штраф пришелся на конец первого и начало второго периода, это тоже могло помешать. Впрочем, один убойный момент гости создали. Валентин Зыков сделал скрытый пас на Василия Глотова, но тот из выгодной позиции отправил шайбу выше ворот. Тем не менее хоккеисты СКА продолжали гнуть свою линию даже после пропущенной во втором периоде шайбы. Ничего не менялось, и у многих создавалось впечатление, что дело идет к очередному поражению гостей. Но затем случились те самые 17 секунд, которые могут перевернуть ход серии. Сначала защитник Степан Фальковский отличным кистевым броском сравнял счет, и буквально тут же очередная атака СКА привела к шайбе, заброшенной Александром Волковым. А за две минуты до конца матча Захар Бардаков только закрепил успех своего клуба. Теперь исход серии становится более непредсказуемым.

Многое говорилось об опыте тренерского штаба армейцев Москвы и самого Сергея Федорова, хотя ты можешь быть семи пядей во лбу, но когда у твоих игроков происходит потеря концентрации, с этим поделать ничего нельзя. ЦСКА был увереннее даже в первом периоде, когда гости хозяев перебросали, во многом благодаря удалениям сначала двухминутному, а затем пятиминутному. Видно было, что хозяева играют с запасом. Удалось выстоять и во время большого штрафа, а вскоре после него Константин Окулов открыл счет в матче. В четвертый раз подряд в этой серии первыми шайбу забрасывают москвичи. Зная сценарий предыдущей игры, показалось, что все закончится также.

Ход матча практически не менялся, гости были несколько активнее, но что толку. В зоне Адама Рейдеборна не происходило никаких чрезвычайных ситуаций до той самой 39-й минуте матча. После такого удара сложно прийти в себя. Но шокированные хозяева смогли доиграть второй период, а в третьем попытались сравнять счет. Однако тут мы впервые увидели, что в команде Федорова играют все же не железные люди. Да, ЦСКА перебросал в заключительной трети игры своих соперников, но все же сказалась усталость от двух семиматчевых серий. Как знать, может быть это еще один ключевой момент в серии. Концентрацию ведь теряют тоже по причине усталости.

Третья пропущенная шайба, когда вратарь ЦСКА пытался поехать на скамейку и замениться на шестого полевого игрока уже большого значения не имела и стала просто своеобразным контрольным выстрелом. В заключительную минуту в игре шесть на пять тоже ничего не удалось сделать. Теперь задача для московского клуба усложняется. Пятый матч в Санкт-Петербурге точно станет самым непредсказуемым, хотя особо ЦСКА придумывать ничего не нужно. Если взять каждый из матчей, в целом москвичи в них выглядели солиднее и увереннее. Главное, исключить нелепые ошибки. Другое дело, что подопечные Федорова позволили игрокам СКА воспрять духом.

Прогноз и коэффициенты на матч СКА – ЦСКА

Изначально предполагалось, что эта серия может затянуться на все семь матчей, но тогда решающим фактором может быть физическая выносливость. Смогут ли московские армейцы выдержать еще одну подобную серию, сказать сложно. Очень многое будет зависеть от предстоящего матча. Перед ним традиционно букмекеры отдают преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа СКА — 2,19

Ничья в основное время — 3,62

Победа ЦСКА — 3,11

Если судить по коэффициентам, то впервые в них такая большая разница между ставками на СКА и ЦСКА. Хозяева предстоящей игры точно понимают, что проигрывать в ней нельзя. В таком случае москвичи точно не будут затягивать серию до седьмой игры. Хозяева должна побеждать с перевесом в одну-две шайбы.