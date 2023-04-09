«Анахайм» проиграл 10 матчей подряд. Клуб идет на 30-м месте в НХЛ с 57 очками, у «Чикаго» и «Коламбуса» – по 56

Теги Коламбус Чикаго Анахайм Аризона НХЛ драфт НХЛ Коннор Бедард Хоккей

«Анахайм» проиграл 10 матчей подряд, клуб идет на 30-м месте в лиге с 57 очками

Сегодня «Дакс» уступили «Аризоне» (4:5 ОТ).

Калифорнийцы набрали первое очко в последних 10 матчах. Серия поражений из 10 игр стала для клуба 3-й в истории, антирекорд (12) был установлен в сезоне-2018/19. 

«Анахайм» идет на 30-м месте в лиге с 57 очками в 79 играх. Ниже идут «Чикаго» и «Коламбус», набравшие по 56 очков в 79 играх. 

В последних трех матчах «Дакс» предстоит сыграть с «Колорадо», «Ванкувером» и «Лос-Анджелесом» (все – дома), «Блэкхокс» – с «Миннесотой» (дома), «Питтсбургом» (в гостях) и «Филадельфией» (дома), «Блю Джекетс» – с «Филадельфией» (в гостях), «Питтсбургом» и «Баффало» (дома). 

Команда, занявшая последнее место в таблице лиги, получит максимальные шансы на общий первый выбор на драфте НХЛ-2023. Главным фаворитом является форвард «Реджайны» Коннор Бедард

2 комментария

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frol92
Битва за Бедарда😁
Буду рад, если драфт лотерею выиграет Коламбус, они хотя бы изначально танковать не собирались, там с травмами совсем беда по ходу сезона...
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_BoSToN_44
Где-то борьба за путевку в Кубок Стэнли, где-то борьба за Коннора
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