Защитник «Анахайма» Фаулер сыграл 38:54 против «Аризоны» – рекорд регулярок с сезона-1997/98. «Дакс» играли по схеме 5-13
Защитник «Анахайма» Кэм Фаулер сыграл 38:54 против «Аризоны» – рекорд регулярок
«Дакс» провели матч регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (4:5 ОТ) с 5 защитниками и 13 нападающими в составе.
31-летний Фаулер провел на льду почти 39 минут (3:45 – в большинстве, 2:47 – в меньшинстве).
Это новый рекорд НХЛ по игровому времени в рамках регулярок с сезона-1997/98 (когда был внедрен официальный учет).
Предыдущее достижение принадлежало защитнику Деннису Уайдману («Калгари», 2013/14, 38:05 в матче с «Ванкувером»).
1 комментарий