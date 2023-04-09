Защитник «Анахайма» Фаулер сыграл 38:54 против «Аризоны» – рекорд регулярок с сезона-1997/98. «Дакс» играли по схеме 5-13

Теги Анахайм Аризона Деннис Уайдман НХЛ рекорды Кэм Фаулер Хоккей

Защитник «Анахайма» Кэм Фаулер сыграл 38:54 против «Аризоны» – рекорд регулярок

«Дакс» провели матч регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (4:5 ОТ) с 5 защитниками и 13 нападающими в составе. 

31-летний Фаулер провел на льду почти 39 минут (3:45 – в большинстве, 2:47 – в меньшинстве). 

Это новый рекорд НХЛ по игровому времени в рамках регулярок с сезона-1997/98 (когда был внедрен официальный учет). 

Предыдущее достижение принадлежало защитнику Деннису Уайдману («Калгари», 2013/14, 38:05 в матче с «Ванкувером»).

1 комментарий

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ShiSha
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