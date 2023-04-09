Защитник «Анахайма» Фаулер сыграл 38:54 против «Аризоны» – рекорд регулярок с сезона-1997/98. «Дакс» играли по схеме 5-13

Защитник «Анахайма» Кэм Фаулер сыграл 38:54 против «Аризоны» – рекорд регулярок

«Дакс» провели матч регулярного чемпионата с «Койотис» (4:5 ОТ) с 5 защитниками и 13 нападающими в составе.

31-летний провел на льду почти 39 минут (3:45 – в большинстве, 2:47 – в меньшинстве).

Это новый рекорд НХЛ по игровому времени в рамках регулярок с сезона-1997/98 (когда был внедрен официальный учет).

Предыдущее достижение принадлежало защитнику Деннису Уайдману («Калгари», 2013/14, 38:05 в матче с «Ванкувером»).