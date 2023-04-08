Плотников о том, что СКА играет грубо против него: «Если хотят бить, пусть бьют. Главное, чтобы судьи внимательнее смотрели»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Сергей Плотников Матч ТВ Хоккей

Сергей Плотников высказался после поражения от СКА

Нападающий ЦСКА ответил на вопросы по итогам четвертого матча финала Западной конференции против СКА (1:3, 2-2 в серии).

– Почему ЦСКА часто пропускает две шайбы от СКА, когда ведет в счете?

– Сложно сказать. Наверное, ошибки и переигранные смены. Как‑то так. Плюс мы много играем в меньшинстве. Как всегда.

– Почему не получилось выбросить шайбу, когда забивали второй гол?

– Плохой лед, шайба скакала. Неудачный отскок, все бывает. Я думаю, это случайность.

– Эта серия получается жесткой, и вас атакуют очень грубо. Как вы это воспринимаете?

– Нормально, это плей‑офф. Если хотят бить, пусть бьют. Главное, чтобы судьи внимательнее смотрели.

– Что для вас армейское дерби?

– Много страсти и эмоций, а ошибки всегда на вес золота.

– Седьмые матчи вам нравится играть? Опять идет к ним.

– Главное – выигрывать. А сколько матчей – неважно, – сказал Сергей Плотников.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Ответ Сергей Богодухов
Откуда ты знаешь какого качества хоккей если ты не смотришь?
Попробуй собрать четыре пятёрки игроков из КХЛ, команда которых, хоть что-то из себя представляла в НХЛ (хотя бы 30 место при 32 участниках). И ты ответишь на свой вопрос.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Богодухов
Ответ Shamarin
Таки 2-2. Хоккей очень низкого качества, не смотрел и не буду, но интересно будет ли 3-3. если да, то в седьмом матче СКА победит.
Откуда ты знаешь какого качества хоккей если ты не смотришь?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Таки 2-2. Хоккей очень низкого качества, не смотрел и не буду, но интересно будет ли 3-3. если да, то в седьмом матче СКА победит.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий