Плотников о том, что СКА играет грубо против него: «Если хотят бить, пусть бьют. Главное, чтобы судьи внимательнее смотрели»

Сергей Плотников высказался после поражения от СКА

Нападающий ЦСКА ответил на вопросы по итогам четвертого матча финала Западной конференции против СКА (1:3, 2-2 в серии).

– Почему ЦСКА часто пропускает две шайбы от СКА, когда ведет в счете?

– Сложно сказать. Наверное, ошибки и переигранные смены. Как‑то так. Плюс мы много играем в меньшинстве. Как всегда.

– Почему не получилось выбросить шайбу, когда забивали второй гол?

– Плохой лед, шайба скакала. Неудачный отскок, все бывает. Я думаю, это случайность.

– Эта серия получается жесткой, и вас атакуют очень грубо. Как вы это воспринимаете?

– Нормально, это плей‑офф. Если хотят бить, пусть бьют. Главное, чтобы судьи внимательнее смотрели.

– Что для вас армейское дерби?

– Много страсти и эмоций, а ошибки всегда на вес золота.

– Седьмые матчи вам нравится играть? Опять идет к ним.

– Главное – выигрывать. А сколько матчей – неважно, – сказал .