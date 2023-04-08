«Нью-Джерси» подписал Люка Хьюза – он брат Джека Хьюза. 19-летний защитник набрал 48 очков в 39 матчах сезона в NCAA

Теги переходы Нью-Джерси НХЛ NCAA Люк Хьюз Хоккей

Брат Джека Хьюза перешел в «Нью-Джерси»

«Дэвилс» подписали трехлетний контракт новичка с 19-летним Люком Хьюзом.

«Нью-Джерси» выбрал Люка под четвертым общим номером в первом раунде на драфте НХЛ-2021.

В нынешнем сезоне Хьюз набрал 48 (10+38) очков при полезности плюс 24 в 39 матчах лиги NCAA в составе университета Мичигана.

В общей сложности в NCAA Люк Хьюз сыграл 80 игр и записал на свой счет 87 (20+67) баллов за результативность.

2 комментария

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Александр Балабанов
Ответ hockeydad
Сколько их всего этих хьюзов?
Этих трое. А еще есть сын ГМ Монреаля, но у него в NCAA все скромнее
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+2
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hockeydad
Сколько их всего этих хьюзов?
0
0
0
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