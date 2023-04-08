«Нью-Джерси» подписал Люка Хьюза – он брат Джека Хьюза. 19-летний защитник набрал 48 очков в 39 матчах сезона в NCAA
Брат Джека Хьюза перешел в «Нью-Джерси»
«Дэвилс» подписали трехлетний контракт новичка с 19-летним Люком Хьюзом.
«Нью-Джерси» выбрал Люка под четвертым общим номером в первом раунде на драфте НХЛ-2021.
В нынешнем сезоне Хьюз набрал 48 (10+38) очков при полезности плюс 24 в 39 матчах лиги NCAA в составе университета Мичигана.
В общей сложности в NCAA Люк Хьюз сыграл 80 игр и записал на свой счет 87 (20+67) баллов за результативность.
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