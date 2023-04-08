«Нью-Джерси» подписал Люка Хьюза – он брат Джека Хьюза. 19-летний защитник набрал 48 очков в 39 матчах сезона в NCAA

Брат Джека Хьюза перешел в «Нью-Джерси»

«Дэвилс» подписали трехлетний контракт новичка с 19-летним .

« » выбрал Люка под четвертым общим номером в первом раунде на драфте НХЛ-2021.

В нынешнем сезоне Хьюз набрал 48 (10+38) очков при полезности плюс 24 в 39 матчах лиги в составе университета Мичигана.

В общей сложности в NCAA Люк Хьюз сыграл 80 игр и записал на свой счет 87 (20+67) баллов за результативность.