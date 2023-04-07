Третий матч соперников показал в буквальном смысле, кто в доме хозяин. Нельзя сказать, что преимущество москвичей было подавляющим, и счет 4 : 0 многим может показаться несправедливым, но в правильности исхода встречи вряд ли кто-то может сомневаться. Визуально, если не смотреть на счет, то игра вполне могла показаться равной. Одинаковое количество бросков по воротам, примерно одинаковое количество штрафных минут. Но все дело в качестве и, в первую очередь, реализации. Она у хозяев была на самом высоком уровне. Лучше была реализация большинства, лучше игра на пятаке, гораздо быстрее принимались решения. Удивительно, но второй раз в сезоне армейцы из Санкт-Петербурга не смогли забросить шайбу в ворота соперника, и теперь перед тренерским штабом гостей стоит серьезная задача, — как перестроить игру, чтобы приехать домой не проигрывая в серии 1 – 3. Четвертый матч состоится на «ЦСКА Арене», начало в 19:30 по московскому времени.

Счет в серии 2 – 1

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТБ 4,5

Московские армейцы вновь показали себя командой с отлаженным игровым механизмом. Правда, после первого периода вредя ли можно было отдать серьезное преимущество той или иной команде. Да, хозяева перебросили соперника почти в два раза, но и у СКА было достаточно опасных моментов, чтобы открыть счет. В начале второго периода командам дважды подряд пришлось играть в формате четыре на четыре, и это решение судей сыграло ключевую роль, московские армейцы лучше воспользовались этими моментами. Причем первый штраф судьи выписали уже практически в перерыве, когда в центре площадки потолкались Сергей Плотников и Михаил Пашнин.

Если первое такое удаление успеха москвичам не принесло, то во время второго они открыли счет благодаря великолепному кистевому броску в девятку Константина Окулова. Заброшенная шайба стала для него всего второй в этом розыгрыше плей-офф, и, конечно, тренеры и болельщики ждут от него большего, в этом тоже скрытый резерв москвичей. Тем не менее вести в одну шайбу в игре с лидером регулярного чемпионата это еще не преимущество. Гораздо более весомым оно стало под занавес второго периода. В большинстве Владислав Каменев подставил клюшку под бросок-наброс Михаила Григоренко, и команды ушли на перерыв при счете 2 : 0.

Большинство хозяев в этом матче отдельный разговор. В третьем периоде, когда питерским армейцам пришлось предпринимать все усилия, чтобы отыграться, хозяева реализовали еще одно большинство, отличился Максим Соркин. Шла вторая половина третьего периода, и исход матча по сути стал ясен. Гости еще предпринимали попытки, чтобы сократить счет, пошли на замену вратаря на шестого полевого. Подспорьем стало удаление у москвичей, но гости так и не смогли забросить хотя бы одну шайбу, а вот в свои ворота пропустили четвертую. ЦСКА нужно продолжать действовать в таком же ключе для победы в предстоящем матче.

В третьей игре обнажился ряд проблем у СКА, причем все они выглядят контрастно на фоне ЦСКА. Если у москвичей по-прежнему отличная реализация, то у питерцев она хромает. У подопечных Романа Ротенберга в первом периоде было два убойных момента. Сначала Дмитрий Яшкин не смог с пятачка переправить шайбу в ворота Адама Рейдеборна, затем Валентин Зыков во время выхода два в один в решающий момент потерял шайбу. В противном случае игра могла пойти по совершенно другому сценарию. Но гости все равно могли быть довольны итогом первого периода. Впервые за три матча, они не позволили отличиться ЦСКА в первой трети игры и не нужно было сразу отыгрываться.

Тем не менее неизбежное произошло дальше. Ротенберг все равно попытался найти положительные моменты после поражения, сказав на пресс-конференции, что его команда ни разу в матче не пропустила в формате пять на пять, но что толку, если в других форматах ЦСКА оказался сильнее. Вряд ли и дальше будет так как в первом матче, когда у команд вообще не было удалений. В начале второго периода хоккеистам СКА вновь пришлось отыгрываться, но делать это постоянно как по заказу, видимо, не получается. А тут еще подводят игроки, на которых тренерский штаб делает особую ставку.

Посмотрите сколько времени на площадке провел один из лидеров команды Никита Гусев и на коэффициент его полезного действия. Ноль бросков по воротам и ноль отборов. Весь третий период Никита провел на лавке. Играют лучшие, как сказал главный тренер. То же самое можно сказать и в адрес Евгения Кетова, он составил компанию Гусеву на лавке в конце матча. Ротенберг сказал, что он вместе с коллегами проведет работу над ошибками, и команда в четвертом матче предстанет совершенно иной. Пора, по крайней мере, хотя бы впервые открыть счет, иначе под вопросом будет успех в серии.

Прогноз и коэффициенты на матч ЦСКА – СКА

Несмотря на слова о работе над ошибками, пока сложно сказать, что могут противопоставить питерские армейцы хозяевам, если сценарий матча будет таким же как в третьей игре. Больше концентрации и улучшить реализацию, но хозяева тоже готовы и к давлению в том числе. Букмекеры и в четвертом матче отдают преимущество ЦСКА. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа ЦСКА — 2,31

Ничья в основное время — 3,83

Победа СКА — 2,77

Гостей ждет успех только в случае многочисленных «если»: не удаляться, быть увереннее в завершении атак, улучшить реализацию большинства. То есть все то, что присуще в данный момент московским армейцам. Сомнительно, что СКА может перевести игру, поэтому ставим на ЦСКА, хотя большого преимущества в счете у них не будет.