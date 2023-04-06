Гендиректор ФХР Курбатов: «Желаю всем завершения вооруженного конфликта. Не получилось вернуться из Пекина с золотом – обещаем исправиться на следующей Олимпиаде»

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов пообещал выиграть золото на Олимпиаде-2026

Об этом функционер заявил во время церемонии вручения государственных наград за вклад в развитие спорта и успешное выступление команды России на Олимпиаде-2022.

На Играх в Пекине сборная России проиграла команде Финляндии (1:2) в финальном матче.

«Мы всегда стараемся вернуться с золотом, но не получилось в Пекине. Обещаем исправиться на следующей Олимпиаде.

Желаю всем завершения вооруженного конфликта и возвращения нашего спорта на международную арену», – сказал Дмитрий Курбатов.