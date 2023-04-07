Третий поединок команд стал ярким с обоюдоострой игрой, где команды поочередно перехватывали инициативу и в итоге более настойчивые взяли верх. Вновь не обошлось без овертайма, вновь верх в нем взял «Ак Барс» и вновь счет оказался 3 : 2. Некоторые могут сказать, что сценарий поединка напоминал первый матч в Казани, но это не так. На этот раз спасаться в третьем периоде пришлось команде из Татарстана, и сделали они это успешно, отыгравшись со счета 0 : 2. «Ак Барс» вновь перехватил инициативу и вернул себе преимущество своей площадки. Но главное даже не это, казанцы могут получить психологическое преимущество. Тренерскому штабу омичей нужно будет очень постараться, чтобы вселить уверенность в своих игроков и настроить их на четвертый матч. С другой стороны, они и сами должны понимать, что отступать теперь некуда. Поражение будет подобно вылету из плей-офф. Четвертый матч соперников состоится на G-Drive Арене, начало в 16:30 по московскому времени.

Счет в серии 1 – 2

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (-1), ТБ 4

Сложно сказать, что произошло с хоккеистами «Авангарда» после второй заброшенной шайбы в ворота Тимура Билялова. Как всегда местная арена была заполнена до отказа болельщиками, которые неистово гнали свою команду вперед во главе с ди-джеем. Все складывалось для подопечных Михаила Кравеца очень хорошо. Большое преимущество в первом периоде, масса голевых моментов, один за другим удаления у гостей, но к забитым голам все это не привело. В перерыве капитан омичей Дамир Шарипзянов сказал, что стоит еще немного поднажать, и голы пойдут. Как в воду глядел. Второй период вновь начался с атак хозяев. Гости порой были в растерянности, но счет до поры до времени оставался нулевым.

До тех пор пока в середине матча бросок Рида Буше с передачи того же Шарипзянова не оказался результативным. Счет в матче был открыт, но сибиряки понимали, что преимущество в одну шайбу над Казанью очень зыбкое. Настораживать местных болельщиков стали только удаления у хозяев. В итоге они и сыграют роковую роль. Из-за этого у ворот Василия Демченко стало больше острых моментов. Но и «Авангард» не переставал атаковать. В итоге на исходе шестой минуты третьего периода уже сам Рид Буше сделал короткую передачу-прострел на Владимира Ткачева, тот сориентировался и подставил клюшку, удвоив преимущество своей команды.

Сложно сказать, что произошло с хозяевами дальше. Вряд ли это можно назвать самоуспокоенностью, но другое просто не приходит на ум. Возможно, потеря концентрации, но гости смогли полностью перевернуть игру. На то чтобы им сравнять счет понадобилось всего две минуты. Надо сказать, что «Ак Барс» активизировался, у омичей пошли совершенно ненужные удаления. Более того, одно из них случилось за две минуты до конца третьего периода, и это был бы уже совсем запредельный сценарий, если бы гостям удалось забросить третью шайбу. В итоге «Авангард» все равно ее пропустил в середине овертайма и загнал себя в непростое положение.

«Ак Барсу» можно было ничего не выдумывать и играть по лекалам первого поединка, когда команда Билялетдинова большую часть матча контролировала ход игры, пусть и позволила сопернику сравнять счет в конце третьего периода. Поэтому сложно сказать, что произошло с казанцами в первом периоде третьего матча, в котором они полностью уступили. Да, особой поддержки на трибунах не было, но опытные мастера должны справляться с любым давлением. Возможно сказывается та самая усталость от недавних перелетов на Дальний Восток в гости к «Адмиралу». Как можно объяснить два удаления из трех за выброс шайбы и нарушение численного состава, игру три на пять. Спасибо игроки «Ак Барса» должны сказать своему голкиперу, который крутился как белка в колесе. Самое главное, удалось не пропустить в первой трети игры.

Во втором периоде гости смогли выровнять игру, но омский клуб получил то, что не удалось ему ранее. Казанцы пропустили в ходе быстрой атаки хозяев, а в начале третьего периода уступали уже в две шайбы. Хорошо, когда в составе есть такие мастера как Александр Радулов. С появлением его тройки на льду у казанцев появлялось преимущество. А еще хорошо, когда командой руководит опытный тренер. В отсутствие Вячеслава Войнова в любом случае пришлось идти на перестановки в составе. Но главное, Билялетдинов оказал доверие молодому защитнику Никите Евсееву, который с передачи Радулова отквитал одну шайбу. Затем уже сам ветеран подправил шайбу после броска Дмитрия Юдина.

В овертайме, правда, Радулова удалили. Причем удаление было вновь за выброс шайбы. Хозяева в первые минуты овертайма оказывали давление не меньшее чем в первом периоде, но «Ак Барс» его выдержал. Причем победную шайбу забросило звено, которое Билялетдинов сформировал по ходу матча. Вадим Шипачев стал играть вместе с Дмитрием Кагарлицким и Кириллом Панюковым. В результате автором победной шайбы стал Шипачев, а результативную передачу вновь заработал 18-летний Евсеев. Таким образом решение тренера, отличная игра вратаря и, конечно же, удача стали составными успеха казанцев.

Прогноз и коэффициенты на матч Авангард – Ак Барс

Теперь хозяева могут кусать локти. Многие им прочили победу в третьем матче, теперь по логике вещей им необходимо выигрывать четвертый. Если тренер гостей смог внести изменения в игру своей команды по ходу матча, то теперь ждем того же от наставника «Авангарда» накануне четвертой игры. Букмекеры вновь отдают преимущество хозяевам, причем на этот раз большее, нежели перед третьим матчем. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Авангарда» — 2,17

Ничья в основное время — 3,61

Победа «Ак Барса» — 3,16

Не в пользу казанцев может сыграть тот факт, что задачу минимум они на выезде уже выполнили. Из головы не выкинешь мысль, что ничего страшного в поражении не будет. Омичам, напротив, необходима только победа, они ее и добьются, причем с довольно уверенным преимуществом.