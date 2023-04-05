Новиков о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Овечкин – не робот, ему нужно перезагрузиться. Клуб нуждается в перестройке и усилении»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Юрий Новиков Евгений Кузнецов Хоккей

Юрий Новиков считает, что «Вашингтон» нуждается в перестройке и усилении

Ранее стало известно, что клуб не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года.

«Овечкин – не робот. Конечно, беда с отцом забрала у него много сил. К следующему году ему нужно хорошо отдохнуть, и он станет прежним Овечкиным.

«Вашингтон» нуждается в перестройке и усилении. Тот же Кузнецов – талантливый игрок. Если вдруг они его потеряют, это скажется на боеспособности команды.

Конкуренция в НХЛ огромная. Восстановить позиции команды, чтобы она могла бороться за Кубок Стэнли, очень сложно.

Это хоккей, это конкуренция. Путь к победе всегда очень длинный и тяжелый. Овечкину нужно перезагрузиться», – заявил заслуженный тренер России Новиков.

«Вашингтон» в эпоху Овечкина: один Кубок Стэнли, три победы в регулярке, четыре раза – мимо плей-офф

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6 комментариев

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Жесткий Костас
Гнать овца! Пусть в куньлуне рекорды бьёт.
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adimsonekat
Уже писал, повторю : у столичных, в ближайшие 3 года, задача одна - Ови должен побить рекорд Уэйна. И с этой точки зрения, и с учетом возраста Александра, конечно же невыход ВК в плов, только в плюс. Овечкин отдохнет, не получит в ПО травму( а там совсем другой хоккей, в отличие от регулярки), и в следующем сезоне, продолжит гонку за Гретцки.
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antistar-Z
Слишком сложный сезон для Ови. Перезагрузятся и возьмут второй кубок пантеона😁
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waleri
Чикаго с Детройтом все еще перестраиваются...Питсбург следующий.
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Bdv68
Ответ seka@
Команда меняет лучших игроков, теряет свой костяк, и никого не приобретает, кроме каких то пиков на драфтах, которые будут выстреливать в годы, когда Серёжа Овечкин будет играть
он же Олег ☝️🤬
0
-3
-3
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seka@
Команда меняет лучших игроков, теряет свой костяк, и никого не приобретает, кроме каких то пиков на драфтах, которые будут выстреливать в годы, когда Серёжа Овечкин будет играть
+3
-1
+2
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