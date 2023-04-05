Новиков о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Овечкин – не робот, ему нужно перезагрузиться. Клуб нуждается в перестройке и усилении»
Юрий Новиков считает, что «Вашингтон» нуждается в перестройке и усилении
Ранее стало известно, что клуб не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года.
«Овечкин – не робот. Конечно, беда с отцом забрала у него много сил. К следующему году ему нужно хорошо отдохнуть, и он станет прежним Овечкиным.
«Вашингтон» нуждается в перестройке и усилении. Тот же Кузнецов – талантливый игрок. Если вдруг они его потеряют, это скажется на боеспособности команды.
Конкуренция в НХЛ огромная. Восстановить позиции команды, чтобы она могла бороться за Кубок Стэнли, очень сложно.
Это хоккей, это конкуренция. Путь к победе всегда очень длинный и тяжелый. Овечкину нужно перезагрузиться», – заявил заслуженный тренер России Новиков.
«Вашингтон» в эпоху Овечкина: один Кубок Стэнли, три победы в регулярке, четыре раза – мимо плей-офф
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