Новиков о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Овечкин – не робот, ему нужно перезагрузиться. Клуб нуждается в перестройке и усилении»

Юрий Новиков считает, что «Вашингтон» нуждается в перестройке и усилении

Ранее стало известно, что клуб не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года.

«Овечкин – не робот. Конечно, беда с отцом забрала у него много сил. К следующему году ему нужно хорошо отдохнуть, и он станет прежним Овечкиным.

«Вашингтон» нуждается в перестройке и усилении. Тот же Кузнецов – талантливый игрок. Если вдруг они его потеряют, это скажется на боеспособности команды.

Конкуренция в НХЛ огромная. Восстановить позиции команды, чтобы она могла бороться за Кубок Стэнли, очень сложно.

Это хоккей, это конкуренция. Путь к победе всегда очень длинный и тяжелый. Овечкину нужно перезагрузиться», – заявил заслуженный тренер России Новиков.

«Вашингтон» в эпоху Овечкина: один Кубок Стэнли, три победы в регулярке, четыре раза – мимо плей-офф