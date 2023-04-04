Чинахов подписал однолетний контракт с «Коламбусом» на 800 тысяч долларов

Егор Чинахов договорился о новом контракте с «Коламбусом»

Нападающий « » продлил контракт с клубом.

22-летний нападающий подписал новое соглашение с «Блю Джекетс» на один год. Зарплата хоккеиста составит 800 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне НХЛ Чинахов провел только 30 матчей из-за травмы. Он пропустил два с лишним месяца из-за растяжения связок голеностопа, полученного в декабре прошлого года.

Форвард набрал 13 (4+9) баллов в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Также Чинахов записал на свой счет 8 (3+5) очков в 7 играх за «Кливленд» в АХЛ.