Чинахов подписал однолетний контракт с «Коламбусом» на 800 тысяч долларов

Теги Коламбус НХЛ Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов договорился о новом контракте с «Коламбусом»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов продлил контракт с клубом.

22-летний нападающий подписал новое соглашение с «Блю Джекетс» на один год. Зарплата хоккеиста составит 800 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне НХЛ Чинахов провел только 30 матчей из-за травмы. Он пропустил два с лишним месяца из-за растяжения связок голеностопа, полученного в декабре прошлого года.

Форвард набрал 13 (4+9) баллов в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Также Чинахов записал на свой счет 8 (3+5) очков в 7 играх за «Кливленд» в АХЛ.

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5 комментариев

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йозе марино
такое чувство, что не заиграет, хотя буду рад ошибиться.
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Сергей Орлов
Ответ Dr. J 24
через год кхл
Точно нет. Даже если не Коламбус, другие клубы однозначно возьмут.
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Сергей Орлов
Ответ Юлия Закаблукова
Эх убрать бы ларсена взять нормального тренера..... Какие же времена были с тортсом, руьились на смерть
Ларсен отличный тренер, не его вина, что половина команды весь год в лазарете.
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Dr. J 24
через год кхл
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-5
-3
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Юлия Закаблукова
Эх убрать бы ларсена взять нормального тренера..... Какие же времена были с тортсом, руьились на смерть
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