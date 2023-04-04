Кошелев о взятках: «Договорился о поступлении в университет и получении военного билета. Университет не посещал. Посредник во время сессии отправлял сообщение о внесении суммы, я оплачивал»

Семен Кошелев рассказал, как давал взятки для уклонения от армии и поступления в вуз

Напомним, нападающего « » обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (ч. 4 п. «б» ст. 291 УК РФ). Сторона обвинения просит суд оштрафовать хоккеиста на 3 миллиона рублей.

«Через Самигуллина (посредника) на определенную сумму договорился о поступлении в университет и получении военного билета. В университете преподавания не было. Частично признаю свою вину.

По вопросу военного билета перевел 40 тысяч рублей Самигуллину, он обещал, что за эти деньги повестки не будут приходить. Выропаева (районного военкома) видел один раз, военную комиссию не проходил, медосмотра не было, но какой-то доктор задавал пару вопросов. Посредник говорил, что деньги отдаст Выропаеву, дошли ли до него, не знаю.

Университет не посещал совсем. Во время сессии посредник отправлял сообщение о внесении необходимой суммы, и я оплачивал. Фамилию преподавателя, который помогал мне, не помню. Она там директор», – сказал Кошелев суду.

Хоккеист признался, что за поступление в вуз перевел Самигуллину 270 тысяч рублей.