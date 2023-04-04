Кошелев о взятках: «Договорился о поступлении в университет и получении военного билета. Университет не посещал. Посредник во время сессии отправлял сообщение о внесении суммы, я оплачивал»

Теги Металлург Мг происшествия КХЛ Семен Кошелев Р-Спорт Хоккей

Семен Кошелев рассказал, как давал взятки для уклонения от армии и поступления в вуз

Напомним, нападающего «Металлурга» обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (ч. 4 п. «б» ст. 291 УК РФ). Сторона обвинения просит суд оштрафовать хоккеиста на 3 миллиона рублей. 

«Через Самигуллина (посредника) на определенную сумму договорился о поступлении в университет и получении военного билета. В университете преподавания не было. Частично признаю свою вину. 

По вопросу военного билета перевел 40 тысяч рублей Самигуллину, он обещал, что за эти деньги повестки не будут приходить. Выропаева (районного военкома) видел один раз, военную комиссию не проходил, медосмотра не было, но какой-то доктор задавал пару вопросов. Посредник говорил, что деньги отдаст Выропаеву, дошли ли до него, не знаю. 

Университет не посещал совсем. Во время сессии посредник отправлял сообщение о внесении необходимой суммы, и я оплачивал. Фамилию преподавателя, который помогал мне, не помню. Она там директор», – сказал Кошелев суду. 

Хоккеист признался, что за поступление в вуз перевел Самигуллину 270 тысяч рублей.

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8 комментариев

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Ko Vi
Ответ Лютик
У меня всегда один вопрос: зачем спортсменам в РФ поступать в ВУЗ? Отсрочка? Так они военные билеты купить могут, в ВУЗ зачем идут?)
лучше тогда сразу справку ВТЭК купить
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Даня Чебыкин
Ответ Ильдар Исмагилов
А что надо? Посадить?))
нет. садить нельзя. а вот отправить на какие-нить исправительные работы или общественно полезную деятельность - самое то. утки выносить в больнице или детям физкультуру вести в каких-нить секциях. самое то, имхо.
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ne ravnodushen
Ответ Лютик
У меня всегда один вопрос: зачем спортсменам в РФ поступать в ВУЗ? Отсрочка? Так они военные билеты купить могут, в ВУЗ зачем идут?)
Это идёт с советских времён, чтобы после окончания спортивной карьеры могли бы работать, допустим, учителем физкультуры. Для этого требуется диплом. Плюс отсрочка.
Клуб таким образом старается заманить игрока к себе, имея договоренности с ВУЗом.
ВУЗу такой спортсмен (которого они не видят и который не выступает за них) вообще не нужен.
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Ильдар Исмагилов
Ответ Даня Чебыкин
а почему только штраф? да еще и на сумму, которая для него не будет критичной? кстати, дальше то что? в армию?
А что надо? Посадить?))
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Лютик
У меня всегда один вопрос: зачем спортсменам в РФ поступать в ВУЗ? Отсрочка? Так они военные билеты купить могут, в ВУЗ зачем идут?)
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Даня Чебыкин
а почему только штраф? да еще и на сумму, которая для него не будет критичной?
кстати, дальше то что? в армию?
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Denis Akhmarov
пусть тогда проведут по всем спортсменам аудит. А аудиторам я и так могу сказать что никто из спортсменов (будь то игровые виды спорта или легкая атлетика) не учится с 18 до 30 (или какой там сейчас возраст)
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Олег
Можно подумать он один такой.
Больше чем уверен все так делают.
Просто не повезло Семёну и всё....
+7
-3
+4
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