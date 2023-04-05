Казанские и омские хоккеисты в отличие от финальной серии на Западе не могут похвастаться частыми поединками в финале Восточной конференции. Тем не менее в Кубке Гагарина команды играют на разных стадиях довольно часто, и матчи эти по накалу и страстям практически не отличаются от противостояния двух армейских клубов. Сейчас мы наблюдаем такие же огненные матчи, и тому есть причины. Во-первых, в обеих командах собраны опытные мастера, имеющие не только многолетний опыт в КХЛ, но и матчи Национальной хоккейной лиги. За их плечами есть победы в Кубке Гагарина. Во-вторых, интересной выглядит тренерская дуэль. На скамейке «Ак Барса» опытнейший Зинэтула Билялетдинов, а во главе «Авангарда» Михаил Кравец, который особых лавров пока не снискал. После матчей в Казани в серии пока ничья 1 – 1, и команды переезжают в Омск. Третий матч состоится на G-Drive Арене, начало в 16:30 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТБ 4

У болельщиков «Авангарда» еще свежи в памяти времена двухлетней давности, когда их команда под руководством канадца Боба Хартли впервые стала обладателем Кубка Гагарина. В апреле прошлого года по понятным причинам канадец из России уехал, Тренерский пост занял Дмитрий Рябыкин, но руководил он командой недолго. С ноября прошлого года тренирует омичей Михаил Кравец и тренирует довольно успешно. Мы помним, какая упорная борьба шла на Востоке во время регулярки. Даже в своем дивизионе Чернышева «Авангард» не смог стать первым, хотя и набрал одинаковое количество очков с победителем «Салаватом Юлаевым».

Но тот же «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина сенсационно уступил «Адмиралу», а омский клуб в пяти матчах взял верх над новосибирской «Сибирью». Во втором раунде и вовсе не оставил шансов магнитогорскому «Металлургу», счет в серии 4 – 0. Но «Ак Барс» это соперник иного уровня. Легко с ним не будет, что стало понятно уже по первому матчу серии. Пусть качество хоккея в нем оставляло желать лучшего, но зато сюжет точно не разочаровал. Омичи, казалось, несколько заржавели после длительного перерыва и позволили уже в середине второго периода повести хозяевам в счете с преимуществом в две шайбы, но затем благодаря титаническим усилиям и некой самоуспокоенности казанцев забросили одну шайбу, а под занавес основного времени вторую. Правда, овертайм продлился недолго, «Ак Барс» вырвал победу на четвертой его минуте.

В целом по первому матчу было видно, что «Авангарду» не хватает игрового тонуса. Во втором все встало на свои места. Кравец и игроки учли ошибки первой встречи раунда, играли с позиции силы и после второго периода вели с преимуществом в три шайбы. В третьем периоде несколько расслабились и позволили хозяевам забросить в ответ две шайбы, но вторая побывала в воротах омичей за три секунды до конца основного времени матча, когда итог был всем ясен. В предстоящем поединке омичам не нужно изобретать велосипед, а играть по лекалам предыдущей игры.

Казанцы стали победителями Восточной конференции в регулярном чемпионате. На дистанции они оказались сильнее всех, что не удивительно, имея в своем составе таких мастеров как Александр Радулов, Вадим Шипачев или Вячеслав Войнов. Опытнейший тренер Зинэтула Билялетдинов ранее трижды приводил «Ак Барс» к победе в Кубке Гагарина, чего не смог сделать с казанцами ни один другой тренер. Но фаворит ли «Ак Барс» в предстоящей серии? Сейчас по истечении двух домашних матчей против омичей, так сказать нельзя, но этому есть объяснение.

В двух предыдущих раундах плей-офф казанцы сначала играли с соседями, нижнекамским «Нефтехимиком» и взяли верх в шести поединках. Такой же счет был зафиксирован в пользу «Ак Барса» в матчах с «Адмиралом» из Владивостока. Вот только лучше бы казанцам было не доводить до шести поединков, ведь дважды команде пришлось лететь на Дальний Восток, и последствия этих полетов наверняка сказываются в серии с омичами. Команды Билялетдинова всегда славились высокой игровой дисциплиной. По матчам с «Авангардом» этого не скажешь. В первой игре у некоторых игроков были не свойственные им ошибки, а во втором много сил уходило на выяснение отношений. Кроме того по ходу второй встречи произошла смена вратарей. В третьем периоде вместо Тимура Билялова на лед вышел Амир Мифтахов.

Если «Ак Барс» будет играть в Омске как в первых двух периодах второго матча, то серия не затянется. Омск может забрать домашние матчи и вряд ли казанцам придется еще раз лететь в Сибирь. Другое дело, что в Казани собраны опытные мастера и два матча подряд они плохо играть не будут. Тренерский штаб также учтет ошибки. Получится ли сыграть с позиции силы? В гостях это будет чревато. После регулярки «Ак Барс» выглядел фаворитом, но теперь шансы команд на успех в серии представляются абсолютно равными.

Прогноз и коэффициенты на матч Авангард – Ак Барс

С прогнозами на Востоке аналогичная ситуация с тем, что мы наблюдаем в Западной конференции. Небольшое преимущество в том или ином матче специалисты и букмекеры отдают хозяевам площадки, кажется, просто потому что они играют дома. С другой стороны, «Авангард» отлично выглядел во второй игре, и если команда сыграет по инерции, то заберет и третий матч. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Авангарда» — 2,33

Ничья в основное время — 3,47

Победа «Ак Барса» — 2,97

Счет 3 : 2 пока самый популярный в обоих финалах конференций Кубка Гагарина, вот и на этот раз вряд ли мы увидим большое количество заброшенных шайб. Только в случае провала той или иной команды. Один раз в серии такое может случиться, но вряд ли в третьем матче. Пока обы хоккейных коллектива уверены в своих силах, и эта уверенность поможет омичам победить в предстоящей игре.