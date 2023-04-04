Никита Серебряков: «Был интерес других команд, но я ограниченно свободный агент – просто ничего не делается. Решили с «Адмиралом» договориться»

Никита Серебряков объяснил, почему решил остаться в «Адмирале»

Голкипер « » прокомментировал продление договора с клубом.

– Вы подписали новый контракт с «Адмиралом». Как принимали решение – во время сезона или уже после?

– До плей-офф нам ничего не предлагали, на эту тему не разговаривали.

Потом, во время плей-офф, завели небольшой разговор. Но я сразу сказал, что все основные переговоры – только после плей-офф.

– Наверняка были бы и другие предложения. В чем главная мотивация остаться?

– Конечно, интерес со стороны других команд был.

Но не забывайте, что я ограниченно свободный агент, и так просто ничего не делается. «Адмирал» владел моими правами, поэтому мы решили договориться.

– Тамбиев тоже остается. Насколько это позитивный момент для вас – остаться со знакомым тренером? Или для вратаря самая важная фигура – тренер вратарей?

– Я считаю, и то, и то важно. Не будет глобальных перестроек. Думаю, костяк команды останется, и мы все будет знать требования главного тренера.

Не знаю, будут менять тактику или нет – это уже не моя головная боль, но самое главное – мы будем знать, что примерно нас ждет, – сказал Серебряков.