В Ереване стартовал первый сезон Национальной хоккейной лиги Армении: «Надеемся, что в 2025 году поедем с обновленной сборной на чемпионат мира»

Чемпионат Армении по хоккею стартовал в Ереване

В первом сезоне чемпионата Национальной хоккейной лиги Армении примут участие пять команд.

В матче открытия в Ереване на лед вышли «Ереванские львы» и «Акулы».

«Этот чемпионат станет регулярным. В мае пройдет большой международный турнир, у нас будет 10 команд-участников.

И мы надеемся, что в 25 году мы поедем с обновленной сборной Армении на чемпионат мира», – сказал президент лиги хоккея Армении Петр Лебедев.

Игры Национальной лиги будут проходить каждое воскресенье. Победитель и призеры чемпионата станут известны в июне.