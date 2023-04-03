В Ереване стартовал первый сезон Национальной хоккейной лиги Армении: «Надеемся, что в 2025 году поедем с обновленной сборной на чемпионат мира»
Чемпионат Армении по хоккею стартовал в Ереване
В первом сезоне чемпионата Национальной хоккейной лиги Армении примут участие пять команд.
В матче открытия в Ереване на лед вышли «Ереванские львы» и «Акулы».
«Этот чемпионат станет регулярным. В мае пройдет большой международный турнир, у нас будет 10 команд-участников.
И мы надеемся, что в 25 году мы поедем с обновленной сборной Армении на чемпионат мира», – сказал президент лиги хоккея Армении Петр Лебедев.
Игры Национальной лиги будут проходить каждое воскресенье. Победитель и призеры чемпионата станут известны в июне.
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