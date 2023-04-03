В Ереване стартовал первый сезон Национальной хоккейной лиги Армении: «Надеемся, что в 2025 году поедем с обновленной сборной на чемпионат мира»

Теги сборная Армении ЧМ по хоккею Хоккей

Чемпионат Армении по хоккею стартовал в Ереване

В первом сезоне чемпионата Национальной хоккейной лиги Армении примут участие пять команд. 

В матче открытия в Ереване на лед вышли «Ереванские львы» и «Акулы».

«Этот чемпионат станет регулярным. В мае пройдет большой международный турнир, у нас будет 10 команд-участников.

И мы надеемся, что в 25 году мы поедем с обновленной сборной Армении на чемпионат мира», – сказал президент лиги хоккея Армении Петр Лебедев.

Игры Национальной лиги будут проходить каждое воскресенье. Победитель и призеры чемпионата станут известны в июне.

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6 комментариев

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Доктор Броманталь
Вот для чего оказывается Галустян гражданство Армении получил.
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Hakuna Matata!
Ответ Andrew Petrov
вах вах кубок шашлыка красата👃🏽💣
Вместо клюшек шампуры, вместо шайбы кусок баранины!
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вперёд спартак
Манукян Алтыбармакян ваш выход
+4
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Andrew Petrov
вах вах кубок шашлыка красата👃🏽💣
+4
-1
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Александр Кудрявцев
Счастье то какое привалило
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Iuasamotu
Ну что, молодцы
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