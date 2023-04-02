Гендиректор «Салавата» о чемпионстве «Агидели»: «Будем стараться поддерживать победные традиции и в мужских командах»

Теги Салават Юлаев женский хоккей КХЛ ВХЛ Агидель Женская хоккейная лига Спорт-Экспресс Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата Юлаева» прокомментировал победу «Агидели» в Женской хоккейной лиге.

Уфимская команда стала четырехкратным победителем чемпионата. 

– «Агидель» – самый успешный клуб системы «Салавата Юлаева». О чем это говорит?

– Женский хоккей стоит рассматривать отдельно. Не стал бы сравнивать. Это совсем другой вид спорта, но не менее интересный и зрелищный.

В этом году мы сделали много изменений. Приняли некоторые административные решения, улучшили материальную часть.

Девушки очень благодарные. Мне нравится вкладываться в них. Будем стараться поддерживать победные традиции и в мужских командах.

– Такие победы могут поднять интерес к женскому хоккею в Уфе и регионе?

– Конечно. Но для этого нужно много чего делать в течение сезона. Понятно, что интерес возрастает на таких матчах. На следующий сезон мы приготовили еще фишки. Сегодня мы выиграли дома при полных трибунах. Люди увидели интересный и напряженный хоккей. Мы воспользуемся победным опытом в будущем.

– Сложнее заниматься управлением команды ЖХЛ, если сравнивать с КХЛ или ВХЛ?

– Не сказал бы. Нужно учитывать эмоциональные решения. Рынок совершенно другой, чем в мужском хоккее. Усилишь одну-две позиции – и уже совсем другая команда, – сказал Ринат Баширов.

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1 комментарий

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Radik_2.0
ага
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