Форвард «Авангарда» Найт продлил результативную серию в плей-офф до 8 игр, сделав дубль в матче с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс Авангард видео КХЛ Кубок Гагарина Корбан Найт Хоккей

Корбан Найт набрал очки в восьмом матче плей-офф КХЛ подряд.

«Авангард» проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ, 0-1 в серии) в первой игре финала Восточной конференции.

При счете 0:2 канадский нападающий забросил две шайбы в третьем периоде, а его гол за три секунды до конца отрезка позволил команде перевести игру в овертайм.

Найт выиграл 13 из 25 вбрасываний в первом матче серии.

Форвард набрал 10 (5+5) очков в 10 матчах плей-офф.

6 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Ринат Халиков
у команды стальные нервы, я бы набросился на Демченко имхо после всего этого, потому что нападение жопу рвало, а Демченко тупо все испортил
Согласен, такую плюху Демченко пустил в овертайме...
+1
-3
-2
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Ястреб
Найт красавчик 👍💪
Телега понравился очень.
Ткачев с Талчинским пора показывать игру…
+1
-1
0
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Ринат Халиков
у команды стальные нервы, я бы набросился на Демченко имхо после всего этого, потому что нападение жопу рвало, а Демченко тупо все испортил
+5
-2
+3
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Rodgeras
Машина!
Мужчина!
+3
-2
+1
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Марат Кагин
если нет побед, то что он делает в полуфинале?
+1
-3
-2
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Игорь Климов
Кому нужна вся эта статистика без побед?!
+2
-7
-5
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