Форвард «Авангарда» Найт продлил результативную серию в плей-офф до 8 игр, сделав дубль в матче с «Ак Барсом»
Корбан Найт набрал очки в восьмом матче плей-офф КХЛ подряд.
«Авангард» проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ, 0-1 в серии) в первой игре финала Восточной конференции.
При счете 0:2 канадский нападающий забросил две шайбы в третьем периоде, а его гол за три секунды до конца отрезка позволил команде перевести игру в овертайм.
Найт выиграл 13 из 25 вбрасываний в первом матче серии.
Форвард набрал 10 (5+5) очков в 10 матчах плей-офф.
Телега понравился очень.
Ткачев с Талчинским пора показывать игру…
Мужчина!