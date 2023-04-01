Форвард «Авангарда» Найт продлил результативную серию в плей-офф до 8 игр, сделав дубль в матче с «Ак Барсом»

набрал очки в восьмом матче плей-офф подряд.

« » проиграл « » (2:3 ОТ, 0-1 в серии) в первой игре финала Восточной конференции.

При счете 0:2 канадский нападающий забросил две шайбы в третьем периоде, а его гол за три секунды до конца отрезка позволил команде перевести игру в овертайм.

Найт выиграл 13 из 25 вбрасываний в первом матче серии.

Форвард набрал 10 (5+5) очков в 10 матчах плей-офф.